Ante las exigencias y las oportunidades que demanda el mundo, la Carne Argentina desembarca en la Sial Paris

En un escenario de cambios que podrían redefinir el negocio de la carne vacuna en Europa, el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA) encabezará la participación de la carne argentina en la SIAL París 2026, que se realizará del 17 al 21 de octubre en Francia.

La feria, una de las más importantes del mundo para la industria alimentaria, se desarrollará en un contexto especialmente estratégico: la próxima aplicación del reglamento europeo sobre productos libres de deforestación, las nuevas oportunidades comerciales vinculadas al acuerdo Unión Europea-Mercosur y las restricciones que afectan el ingreso de carne brasileña al mercado comunitario.

En ese contexto, el IPCVA buscará consolidar el posicionamiento de la Carne Argentina en uno de sus mercados de mayor valor y mostrar a los importadores europeos los avances de la cadena nacional para responder a las nuevas exigencias comerciales y ambientales.

“Va a ser una feria ligeramente distinta por la implementación de la normativa de deforestación y el tratado Unión Europea-Mercosur en un escenario en donde hoy Brasil tiene prohibido el ingreso de productos cárnicos”, aseguró Georges Breitschmitt, presiente del IPCVA. “Es un evento muy trascendente para la carne argentina en un mercado tan exigente, histórico y de alto valor”.

Para la participación en la feria, el Instituto desarrollará un imponente Pabellón Argentine Beef de 1.000 metros cuadrados, con espacios individuales para las 30 empresas participantes y el tradicional restaurante, donde los exportadores recibirán a clientes y compradores internacionales para degustar bifes anchos y angostos de la mejor carne argentina.

La deforestación, en el centro de la agenda

Uno de los ejes centrales de la participación argentina será la próxima aplicación del Reglamento (UE) 2023/1115 sobre productos libres de deforestación, que establece nuevas condiciones para comercializar carne vacuna en el mercado europeo.

En este marco, el IPCVA realizará reuniones informativas con importadores y operadores europeos los días 17, 18, 19 y 20 de octubre, en las que presentará los avances de la cadena de ganados y carnes de Argentina para responder a las exigencias de la normativa y preservar el acceso a ese mercado estratégico.

Durante los encuentros se explicará el funcionamiento de la plataforma VISEC Carne y su interacción con importadores de distintos países europeos, con quienes ya se realizaron pruebas piloto.

El sistema articula información oficial del SENASA, geolocalización de establecimientos ganaderos y análisis satelital, con el objetivo de proporcionar información que permita respaldar el origen de la producción y facilitar los procesos de diligencia debida exigidos por la Unión Europea.

De esta manera, la Argentina buscará demostrar que cuenta con herramientas científicas, tecnológicas y de trazabilidad para responder a las nuevas demandas ambientales del comercio internacional.

Un mercado de alto valor y nuevas oportunidades

La Unión Europea continúa siendo uno de los destinos estratégicos para la carne vacuna argentina. Durante 2025 concentró aproximadamente el 10% del volumen exportado, pero representó cerca del 20% del valor total de las ventas externas, reflejando la importancia de este mercado para los cortes de mayor precio.

A los negocios tradicionales, como los correspondientes a la Cuota Hilton, se suman las perspectivas comerciales abiertas por el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, así como el nuevo escenario generado por las restricciones a las exportaciones brasileñas de carne hacia el bloque comunitario.

Estos factores estarán presentes en las conversaciones comerciales que se desarrollarán durante la SIAL París, un ámbito privilegiado para fortalecer relaciones con los importadores, analizar las condiciones de acceso y explorar nuevas oportunidades de negocios.

Una gran vidriera internacional para la Carne Argentina

SIAL París se realiza cada dos años y reúne a los principales protagonistas de la industria alimentaria mundial. Para su edición 2026, la organización prevé la participación de unos 8.000 expositores de más de 130 países, lo que convierte a la feria en una plataforma estratégica para el comercio internacional de alimentos.

El Pabellón Argentine Beef volverá a ser uno de los principales espacios de promoción de la carne vacuna nacional, combinando reuniones comerciales, degustaciones y acciones institucionales destinadas a fortalecer el reconocimiento de la Carne Argentina en los mercados internacionales.

Las empresas

Las 30 empresas y entidades que acompañarán al IPCVA en el Pabellón Argentine Beef son: Abuelo Julio, APEA, Argall, Arrebeef, Asociación Argentina de Angus, Azul Natural Beef, Bustos y Beltrán, Compañía Bernal, Conallison, Ecocarnes, Estancias de Patagonia, Frigorífico Bermejo, Frigorífico Forres Beltran, Frigorífico Gorina, Frigorífico Rioplatense, Frimsa, Grupo Lequio, Grupo Tresnal, Industrias Frigoríficas Recreo, Industrias Frigoríficas Sur, Italmen Menudencias, La Anónima, Madeka, MBRF Quickfood, Minerva Swift, Nestor Tomasello, Offal Exp, Rafaela Alimentos, Santa Giulia y Urien Loza.

Fuente: Luis Fontoira