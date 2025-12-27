Ante las altas temperaturas, recomendaciones para evitar un golpe de calor en su salud

Ante las altas temperaturas pronosticadas para la semana entrante, la secretaría de Salud de la Municipalidad de Nueve de Julio recomienda tomar los cuidados necesarios para prevenir el golpe de calor. Hay que tener en cuenta que puede afectar a personas de cualquier edad, pero los grupos de mayor riesgo son los niños -que no manifiestan sus síntomas con facilidad- y los mayores de 65 años.

Recomendaciones:

– Usar ropa suelta, de materiales delgados y de colores claros.

– Protegerse del sol con sombrero o usando una sombrilla.

– Usar cremas de protección solar (SPF), factor 30 o más.

– Tomar bastante agua antes de comenzar cualquier actividad al aire libre.

– Evitar las bebidas alcohólicas, las bebidas muy dulces y las infusiones calientes.

– Evitar comidas muy abundantes. Ingerir verduras y frutas.

– Evitar la exposición al sol desde las 11 hs. hasta las 16 hs.

– Evitar actos públicos o juegos en espacios cerrados sin ventilación.

– Mantener el aire acondicionado a 24°.