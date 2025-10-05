Ante la lluvia registrada, se suspendió el resto de la fecha dos

Tras la lluvia registrada en las ultimas horas con un registro de 50 mms en la ciudad cabecera, en la mañana de este domingo, una reunion de Delegados de la Liga Nuevejuliense de Futbol decidieron que ante la imposibilidad de jugar por los estado de los campos de juego, además el acceso a las localidades de La Niña y Carlos Maria Naon, que esta intransitable, se decidio no jugar y suspender el resto de la fecha, la cual habia comenzado el viernes con el empate entre San Agustín y Atlético 9 de Julio por 2 a 2 y ayer sábado, San Martin y French, también empataron 1 a 1.