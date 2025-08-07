Ante el asueto administrativo del viernes 8: Se restringe la recolección de residuos

Ante la Resolución RESO-2025-326-GDEBA-MGGP del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y considerando que el día viernes 8 de agosto la ciudad de 9 de Julio celebra sus Fiestas Patronales, en advocación a Santo Domingo de Guzmán, la Intendente Municipal de 9 de Julio, María José Gentile, en uso de sus atribuciones, decretó se declare a la fecha mencionada como feriado administrativo.

Se restringe la recolección de residuos

Ante dicho decreto que establece el asueto administrativo para este viernes 8, la Municipalidad de Nueve de Julio informo que, no se aplicará la recolección de residuos domiciliarios (bolsitas) en toda la ciudad.

Asimismo, no se recolectarán productos de carpidos, escombros y poda en Zona 5; al igual que residuos reciclables, en el mismo sector.