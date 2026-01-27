ANMAT prohibió la venta y el uso de la pomada Mentisan, un clásico contra resfríos y dolores de cabeza

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió el uso, distribución y comercialización de una pomada mentolada reconocida en el país por sus efectos contra varias dolencias y enfermedades. Se trata del ungüento Mentisan, de industria boliviana. Según la ANMAT, se trata de un medicamento no registrado del que “se desconoce su procedencia y condiciones de elaboración”, por lo que podría representar “un riesgo para la salud”.

En la Disposición 128/2026, publicada este martes en el Boletín Oficial, la ANMAT comunicó que la Dirección de Gestión de Información Técnica no constató carpeta de inscripción en el Registro de Especialidades Medicinales (REM) de dicho producto.

Multitud de usos Según el texto de la disposición, Mentisan se presenta como “un remedio contra resfrío, catarros, irritaciones de la piel, heridas leves, concusiones, cortaduras, picaduras de insectos y para labios rajados, inhalante. Alivia los dolores reumático, neurálgico y el dolor de cabeza. No es tóxico. Industria Boliviana”.

“Corresponde clasificarlo como un medicamento sin registro ante la autoridad sanitaria en la República Argentina, respecto del que se desconoce su procedencia, condiciones de elaboración y que por lo tanto representa un riesgo para la salud de los potenciales pacientes”, se destaca en el texto.

Por esos motivos, el Servicio de Fiscalización de Cadena de Distribución de la ANMAT sugirió “prohibir el uso, la distribución y la comercialización en todo el territorio nacional de los lotes y presentaciones” del producto hasta tanto obtenga las correspondientes autorizaciones, lo que fue finalmente dispuesto por el titular del organismo, Luis Eduardo Fontana.