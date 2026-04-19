Allanamientos por un robo en el medio rural

El Comando de Policia Rural 9 de Julio (CPR) informo que en una investigación que lleva a cabo la dependencia de policia rural, en el marco de una causa carátulada ROBO AGRAVADO en DESPOBLADO , en trámite ante la Ayudantía Fiscal 9 de Julio y Ufi NRO 3 Mercedes, es que el pasado jueves 16, se realizaron tres allanamientos simultáneos, en distintos lugares de la localidad, calles Joaquín Gonzáles y calle French, incautándose elementos varios para posterior reconocimiento telefonía celular para ser periciada, prosiguiendo la investigación con cumplimentación de recaudos legales para los imputados, dieron a conocer desde el CPR 9 de Julio.