19/04/2026   Policiales

Allanamientos por un robo en el medio rural

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El Comando de Policia Rural 9 de Julio (CPR) informo que en una  investigación que lleva a cabo la dependencia de policia rural, en el marco de una causa carátulada ROBO AGRAVADO en DESPOBLADO , en trámite ante la Ayudantía Fiscal 9 de Julio  y Ufi NRO 3 Mercedes, es que el pasado jueves 16, se realizaron tres  allanamientos simultáneos,  en distintos lugares de la  localidad, calles Joaquín Gonzáles y calle French,  incautándose elementos varios para posterior reconocimiento  telefonía celular para ser periciada, prosiguiendo la investigación  con cumplimentación de recaudos legales para los imputados, dieron a conocer desde el CPR 9 de Julio.

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