Allanamiento de la Policía Federal en Junín por radios ilegales

La Policía Federal Argentina, bajo los lineamientos del Ministerio de Seguridad Nacional, realizó un allanamiento en Junín en el marco de una causa por presunta infracción a la Ley 22.285 de radiodifusión. El procedimiento se llevó a cabo tras una denuncia que alertaba sobre interferencias en las telecomunicaciones provocadas por una emisora aparentemente ilegal en la zona céntrica.

La investigación fue impulsada por la Fiscalía Federal local, que encomendó tareas investigativas a la División Unidad Operativa Federal (DUOF) Junín.

Luego de las pesquisas, los efectivos lograron identificar el lugar de funcionamiento de la emisora y a su responsable, lo que derivó en una orden de allanamiento dispuesta por el magistrado interviniente.

El operativo se realizó el pasado 10 del corriente en un domicilio de calle Chacabuco y Vicente López y Planes, centro de la ciudad, con la participación de la Policía Federal y personal del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM).

Durante el procedimiento se constató que en el lugar funcionaban de manera ilegal seis emisoras radiales con sus respectivos estudios y cabinas. También se detectaron transmisores que generaban interferencias en otras señales. Como resultado del allanamiento, se secuestraron transmisores, consolas y computadoras, lo que permitió desactivar las emisiones ilegales.

El responsable quedó a disposición de la Justicia.

Fuente: Semanario de Junin