Alineamiento: La Intendente Gentile salio a apoyar el reclamo del Gobernador Kicillof

Tal como informáramos acerca de la reunión convocada por el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof junto a intendentes de la provincia, donde allí advirtió sobre el agravamiento de la situación fiscal y su impacto directo en los municipios, en una especie de operación clamor involucrando a los jefes comunales, entre los cuales se encontró presente la Intendente de 9 de Julio, María José Gentile.

Tras la reunión, en la mañana de hoy y en diálogo con los medios de prensa locales, la jefa comunal señaló que se trató de una convocatoria para exponer la situación económica de la provincia, con especial foco en el sector productivo.

En ese marco, indicó que el ministro de Economía bonaerense, Pablo López, presentó un informe detallado que reflejó el impacto negativo en áreas como la industria y la construcción, dos de los sectores más afectados.

Gentile advirtió además que la caída de la actividad económica repercute directamente en los municipios, principalmente a través de la baja en la recaudación de tasas y en los recursos coparticipables, sostuvo ante la prensa local.

“Es una realidad que compartimos todos los municipios y que tiene un impacto directo en la prestación de los servicios básicos”, explicó, remarcando la preocupación generalizada entre los intendentes, dando asi un alineamiento y apoyando el reclamo del gobernador bonaerense.

Gentile subrayo que entre los anuncios realizados por el gobernador, destacó la posibilidad de que se active un fondo municipal previsto en el presupuesto, así como la creación de un mecanismo para coparticipar recursos que la provincia pueda recuperar a través de reclamos judiciales a la Nación.

Si bien aclaró que se trata de fondos que aún no están disponibles, señaló que podrían significar un alivio para las finanzas locales en el futuro.

Finalmente, Gentile consideró que el encuentro permitió compartir un diagnóstico común sobre la situación económica y productiva, aunque reconoció que el panorama genera una fuerte preocupación.

Actualización de Tasas Municipales

En tanto que se conoció extra oficialmente, que la Intendente Municipal, analiza para antes del mes de junio, una actualización del valor de las Tasas. La fuente consultada sostuvo, que ya lo había informado ante el Concejo Deliberante la Intendente, con lo aprobado por los concejales no se puede hacer mucho.

En Tasas Municipales, la que mas sufre el municipio es Red Vial, donde los productores muestran su enojo porque no hay una reparación de los caminos, tampoco reciben repuestas cuando estos se acercan al municipio a pedir por una maquina. Ante esto varios están optando por no pagar, lo que afecta en las arcas municipales