Alimentación: El consumo de huevo sigue siendo la proteína de origen animal más completa

La Cámara Argentina de Productores e Industrializadores Avícolas (CAPIA) presenta el Informe productivo del año 2025, sector productor de huevos y ovoproductos tomando como población permanente de Argentina 47.130.000 habitantes.

Dicho año fue un año muy bueno para la avicultura de postura, ya que se venía con un envión muy bueno desde el año 2024. El sector creció en dos años mas del 18% No obstante el inicio del 2024 y los últimos meses del 2025 presentaron indicadores negativos.

El consumo interno sigue siendo fuerte y sostenido, el cual se lleva desde hace más de 3 años el 98% de la producción local, más las importaciones formales e informales (contrabando de países vecinos) que fueron el 0,7% de la producción nacional, unos 133 millones de huevos. Las “importaciones” crecieron 665%, muchas de ellas bajo la mirada complice de funcionarios públicos, generando esa “importación” una seria preocupación en el sector por temas sanitarios (Argentina es libre de enfermedas que están presentes en países vecinos), sociales (destrucción de pequeñas economías familiares) y comerciales (no pagan impuestos y compiten deslealmente).

A pesar de lo descripto, el parque productivo paso de tener 57,7 millones de aves en el año 2024 a 62,71 millones de aves en el año 2025, con un incremento del 8,68%, de las cuales 74% son aves que producen huevos blancos y 26% aves que producen huevos marrones. Dicho parque productivo paso de producir 17.433 millones de huevos en el año 2024 unos 553 huevos producidos por segundo, a casi 19.000 millones de huevos en el año 2025 unos 610 huevos por segundo, con un incremento del 8,82%. Este parque productivo alcanzó poco más de 402 huevos producidos per capita en 2025, contra los 370 en 2024, generando un crecimiento del 8,71%.

El consumo interno paso de 363 unidades en 2024 a poco más 398 en 2025, un aumento de 35 unidades per capita, colocando a la Argentina como el primer país consumidor de huevos del planeta.

El sector exportó 323 millones de huevos en el año 2025, contra los 279 millones de huevos en el año 2024, un crecimiento del 15,8% que ayudó a amortiguar los importantes niveles de contrabando de huevos de países limítrofes. El saldo entre importaciones y exportaciones dejó un superávit comercial de 0,8% un 26,6% menos que en el año 2024.

47.130.000 HABITANTES SE TOMAN COMO LA POBLACIÓN ARGENTINA DE 2025 ITEM 2024 2025 RESULTADO AVES EN POSTURA 57.700.000 62.710.000 CRECIMIENTO DEL 8,68% PRODUCCIÓN ANUAL DE HUEVOS 17.433.000.000 18.970.000.000 CRECIMIENTO DEL 8,82% PRODUCCIÓN PER CÁPITA 370 402 CRECIMIENTO DEL 8,71% CONSUMO INTERNO 363 398 CRECIMIENTO DEL 9,57% IMPORTACIONES 20.000.000 133.000.000 SE IMPORTÓ EL 0,7% DE LA PRODUCCIÓN NACIONAL UN 665% MAS QUE EN 2024 EXPORTACIONES 278.928.000 323.000.000 SE EXPORTÓ 2% DE LA PRODUCCIÓN NACIONAL UN 15,8% MAS QUE EN 2024 SALDO IMPORTACIONES VS EXPORTACIONES 258.928.000 190.000.000 SALDO EXPORTABLE DE 2025 FUE DE 0,8% DE LA PRODUCCIÓN NACIONAL UN 26,6% MENOS QUE EN 2024 AVES BLANCAS 74% 74% SIN CAMBIOS AVES MARRONES 26% 26% SIN CAMBIOS

El parque productivo se distribuyó de la siguiente manera:

PROVINCIA O REGIÓN TOTAL DE GALLINAS PORCENTAJE BUENOS AIRES 25.100.000 40,03 ENTRE RIOS 15.700.000 25,04 CORDOBA 6.300.000 10,05 NOA (SALTA, TUCUMAN Y JUJUY) 4.100.000 6,54 MENDOZA 3.150.000 5,02 SANTA FE 3.150.000 5,02 SAN JUAN 2.000.000 3,19 EL VALLE (NEUQUÉN, RIO NEGRO) 630.000 1,00 PATAGONIA SUR (Chubut, Sta Cruz y T del Fuego) 630.000 1,00 RESTO DEL PAÍS 1.940.000 3,09 TOTAL PAÍS 2025 62.700.000 100,00

Podemos decir que el huevo sigue siendo la proteina de origen animal mas completa, saludable, económica, versatil, sin desperdicio y amigable al bolsillo del consumidor, un aliado de la salud, el medio ambiente y el bolsillo, aseguran de CAPIA

El maple (30 huevos) que contiene casi dos kilos de huevos desde mayo a la fecha bajo más del 60%, pasaron de abonarle al productor casi $5.600 el maple en granja a menos de $3.500 actuales, con una inflación en costos productivos de poco mas del 40%. Lo grave de esto es que en muchos puntos de venta no han trasladado las bajas al consumidor y el distribuirdor y/o el comercio minorista se queda con una suculenta tajada.

Seguimos produciendo en la Argentina con los estandares mas exigentes en sanidad, bienestar animal, cuidado del medio ambiente y sustentabilidad, bajo atenta mirada del SENASA, de las bromatologías municipales y nuestos clientes, que cada vez son mas exigentes y sofisticados.