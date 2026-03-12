Alianzas, capacitación y proyectos: El nuevo plan estratégico de las mujeres del agro

El rol de las mujeres en el agro volvió a cobrar relevancia una vez más en la Capital Nacional de los Agronegocios, con la presencia de la Red Mujeres Rurales. Por la mañana, la vicedirectora de la organización, Ana Laura Sayago, fue recibida en el Auditorio de Prensa por el gerente de Comunicación de Exponenciar, Diego Abdo.

Abdo resaltó la importancia de que las mujeres sigan ocupando espacios en el agro e hizo hincapié en el cambio que se logró hace varios años atrás, cuando dejó de ser una novedad la presencia de ellas en las distintas tareas agropecuarias, cualquiera sea su rol.

Por su parte, Sayago presentó el plan estratégico de cinco años que la organización llevará adelante para el periodo 2026-2030. Se trata de un esquema dividido en tres principales ejes programáticos: redes e incidencias, capacitaciones y proyectos socio-productivos.

“Vamos a trabajar mucho en red para poder llegar a las 23 provincias de Argentina. También nos vamos a enfocar muy fuertemente en las capacitaciones, porque Red Mujeres rurales se posiciona cada vez más como una oportunidad para las mujeres que desean especializarse”, señaló la vicedirectora de la red.

Como principal fundamento del plan, Sayago señaló que, sin dudas “se seguirá fortaleciendo el rol de las mujeres rurales a través de la articulación de diversos sectores”. Particularmente en el agro, el objetivo último es generar mayor desarrollo económico y convertirse en un motor de desarrollo rural.

Construcción de lazos y experiencias en común



Seguidamente, la Red de Mujeres se trasladó al Auditorio Agronegocios CREA, donde llevaron a cabo Entram.ar, una jornada pensada especialmente para Expoagro 2026 en la que participaron figuras del sector y que terminó con un encuentro al atardecer dentro del predio ferial.

“Es un concepto y una experiencia, buscamos hacer un espacio de networking y una charla que nos ayude a pensar cómo trabajar en Red. Porque realmente trabajando en red potenciamos el futuro del sector del agro y, por qué no, del país”, señaló la directiva de la organización.

La moderación de la propuesta estuvo a cargo de la productora Ana Cecilia “Chechu” Giorgi y la ingeniera agrónoma María José De Lazzer. Asimismo, Viviana Galli y Erica Moreno, integrantes de la Red Mujeres Rurales, presentaron sus experiencias personales y abordaron cómo entramar vínculos con terceros -y también puertas adentro- las llevó a impulsar sus roles de liderazgo

“Nos demostraron realmente que desde el trabajo individual en la propia localidad, en el propio territorio, entramándose con otras mujeres, instituciones y actores, se puede lograr ese sueño o idea que parecía imposible”, resaltó Sayago.

En referencia al mismo tema se expresó la moderadora Giorgi, quien aseguró: “Formar redes es clave para poder expandirte laboralmente. Si necesitás ayuda o si tenés algún problema, tener contactos y trabajar en red es beneficioso”.

“Entram.ar buscó que personas que no se conocen puedan lograr una conexión y puedan trabajar juntas en equipo para lograr un fin”, concluyó la productora.