Alerta hantavirus: un joven de 14 años murió en San Andrés de Giles
La muerte de un joven de 14 años por hantaviurs en San Andrés de Giles, provincia de Buenos Aires, provocó conmoción y renovó la preocupación por el avance de la enfermedad en el país, que mostró una suba de casos el año pasado y cuyo 70% de los casos se concentró en la zona Centro (CABA y provincia de Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos).
Qué es el hantavirus y cómo se transmite
El hantavirus es una zoonosis viral transmitida principalmente por contacto con orina, saliva o heces de roedores silvestres, en especial el ratón colilargo. Las partículas virales pueden ingresar al organismo por inhalación, especialmente al limpiar ambientes cerrados en viviendas rurales o galpones.
La principal vía de transmisión es la inhalación de partículas virales presentes en ambientes contaminados por excretas de roedores. También puede producirse por contacto directo con animales infectados, vivos o muertos o con sus secreciones o por mordeduras.
Los síntomas iniciales pueden confundirse con un cuadro de gripe e incluyen fiebre, dolor muscular, cefalea y escalofríos, pudiendo presentarse además náuseas, vómitos, dolor abdominal y diarrea. En etapas posteriores, puede producirse dificultad respiratoria. Ante la aparición de síntomas y antecedentes de exposición en las seis semanas previas, se recomienda concurrir de inmediato a un servicio de salud.
Cómo prevenir el hantavirus
Para prevenirse de contagiarse hantavirus, los especialistas recomiendan:
- Mantener las viviendas limpias y libres de elementos en desuso que puedan servir de refugio a roedores.
- Sellar rendijas y orificios en paredes, puertas y cañerías para impedir su ingreso.
- Ubicar graneros, leña y huertas a una distancia mínima de 40 metros de la vivienda.
- Ventilar previamente espacios cerrados antes de su limpieza, que debe realizarse con agua y lavandina, utilizando guantes.
- Evitar el contacto con roedores, madrigueras y excretas.
- Desmalezar y mantener el pasto corto alrededor de las viviendas.
- Acampar lejos de malezas y basurales y no dormir directamente sobre el suelo.
- Disponer la basura en lugares alejados del domicilio, enterrándola adecuadamente cuando no haya recolección.
