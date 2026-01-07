Alerta hantavirus: un joven de 14 años murió en San Andrés de Giles

La muerte de un joven de 14 años por hantaviurs en San Andrés de Giles, provincia de Buenos Aires, provocó conmoción y renovó la preocupación por el avance de la enfermedad en el país, que mostró una suba de casos el año pasado y cuyo 70% de los casos se concentró en la zona Centro (CABA y provincia de Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos).

Qué es el hantavirus y cómo se transmite

El hantavirus es una zoonosis viral transmitida principalmente por contacto con orina, saliva o heces de roedores silvestres, en especial el ratón colilargo. Las partículas virales pueden ingresar al organismo por inhalación, especialmente al limpiar ambientes cerrados en viviendas rurales o galpones.

La principal vía de transmisión es la inhalación de partículas virales presentes en ambientes contaminados por excretas de roedores. También puede producirse por contacto directo con animales infectados, vivos o muertos o con sus secreciones o por mordeduras.

Los síntomas iniciales pueden confundirse con un cuadro de gripe e incluyen fiebre, dolor muscular, cefalea y escalofríos, pudiendo presentarse además náuseas, vómitos, dolor abdominal y diarrea. En etapas posteriores, puede producirse dificultad respiratoria. Ante la aparición de síntomas y antecedentes de exposición en las seis semanas previas, se recomienda concurrir de inmediato a un servicio de salud.

Cómo prevenir el hantavirus

Para prevenirse de contagiarse hantavirus, los especialistas recomiendan: