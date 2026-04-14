Alerta: Apareció una enfermedad mortal en ovinos y cambia el status sanitario del sector para exportar al mundo

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) confirmó la detección de scrapie clásico en ovinos reproductores importados, marcando un hecho inédito en la sanidad animal del país. Los casos se registraron tras la muerte natural, sin síntomas previos, de tres animales en establecimientos ubicados en Santa Fe y Entre Ríos.

Los casos se registraron tras la muerte natural, sin síntomas previos, de tres animales en establecimientos ubicados en Santa Fe y Entre Ríos.

Según informó el organismo, los ejemplares habían sido importados entre 2021 y 2022 desde Paraguay, cumpliendo con todos los requisitos sanitarios vigentes y los controles de ingreso establecidos. Además, estaban inscriptos en el Registro Nacional de Reproductores Rumiantes Importados y habían superado las inspecciones clínicas anuales sin presentar signos compatibles con la enfermedad.

El hallazgo se produjo en el marco de la vigilancia sanitaria activa, a partir de pruebas de tamizaje (ELISA). Posteriormente, las muestras fueron enviadas a un laboratorio de referencia en España, donde se confirmó la presencia de scrapie clásico mediante la técnica de Western Blot, enfermedad que hasta ahora no había sido detectada en Argentina.

Tras la confirmación, el SENASA dispuso la inclusión de los establecimientos afectados en un programa oficial de control y seguimiento , que contempla la restricción de movimientos , vigilancia intensificada y la implementación de medidas sanitarias para evitar la diseminación del agente.

En paralelo, el organismo notificó el caso a la Organización Mundial de Sanidad Animal y al Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA), con el objetivo de profundizar la investigación epidemiológica en conjunto.

El cambio en el estatus sanitario obliga ahora a revisar los certificados de exportación para sostener el acceso a los mercados internacionales. En ese sentido, el SENASA aseguró que trabajará en adecuaciones alineadas con las recomendaciones internacionales, garantizando la continuidad de las exportaciones de productos considerados seguros, como lana, cueros, gelatina, colágeno, sebo y embriones.

Respecto a la carne ovina y caprina, se indicó que continúa siendo segura para el consumo, siempre que se retiren previamente los tejidos de riesgo conforme a los estándares internacionales. En tanto, para otros productos -como animales en pie, lácteos y harinas proteicas– se evaluarán medidas de mitigación específicas.

El scrapie, también conocido como tembladera, es una enfermedad neurodegenerativa progresiva y fatal que afecta a ovinos y caprinos. Forma parte de las encefalopatías espongiformes transmisibles (EET) y es causada por priones, proteínas anormales que dañan el sistema nervioso central.

Entre los síntomas más frecuentes se encuentran el prurito intenso, alteraciones en la marcha, temblores, pérdida de peso y cambios de comportamiento. Sin embargo, en este caso los animales no presentaron signos clínicos previos.

Desde el SENASA aclararon que no se trata de una enfermedad zoonótica, por lo que no representa riesgos para la salud humana ni se transmite a través del consumo de carne o leche. Tampoco afecta a bovinos.