Agradecidos: Bomberos Voluntarios de 9 de Julio recibió equipos detectores de gas
La Asociación Cooperadora de Bomberos Voluntarios de 9 de Julio hizo publico su agradecimiento a la Fundación Cargill por su donación de dos equipos detectores de gases peligrosos a nuestra institución.
«A través de Ariel López y Claudio Álvarez, hemos recibido estos valiosos equipos que serán de gran utilidad para nuestros bomberos en su labor en espacios confinados», explicaron.
Los detectores de atmósferas son dispositivos que identifican y miden gases peligrosos (inflamables, tóxicos, asfixiantes) y la falta de oxígeno en un entorno», informaron.
La entidad bomberil La seguridad de nuestros bomberos es nuestra prioridad, y esta donación nos permite mejorar nuestras capacidades para enfrentar situaciones de emergencia de manera más segura y efectiva. Agradecemos la confianza depositada en nuestra institución y el compromiso de la Fundación Cargill con la seguridad y el bienestar de nuestra comunidad.
