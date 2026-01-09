Agradecidos: Bomberos Voluntarios de 9 de Julio recibió equipos detectores de gas

La Asociación Cooperadora de Bomberos Voluntarios de 9 de Julio hizo publico su agradecimiento a la Fundación Cargill por su donación de dos equipos detectores de gases peligrosos a nuestra institución.

«A través de Ariel López y Claudio Álvarez, hemos recibido estos valiosos equipos que serán de gran utilidad para nuestros bomberos en su labor en espacios confinados», explicaron.