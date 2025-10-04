Aftosa: medidas excepcionales en la 2° campaña de vacunación

En el marco de condiciones climáticas extraordinarias que afectan a diversas regiones del país, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) dispuso medidas excepcionales para garantizar la continuidad del sistema sanitario nacional y acompañar a los productores ganaderos durante la segunda campaña de vacunación contra la fiebre aftosa, que comenzará el próximo 13 de octubre, informo el ente santiario.

Las disposiciones responden a las intensas lluvias e inundaciones registradas en distintas zonas. En este contexto, los productores que deban vacunar durante este segundo período y se encuentren en partidos o departamentos afectados podrán solicitar al Senasa:

Postergar el cierre de la campaña, o Mover animales sin la vacunación previa obligatoria, siempre que la aplicación se concrete una vez que la hacienda arribe a su establecimiento de destino.

El organismo aclaró que estas medidas buscan preservar la sanidad y el bienestar animal, además de reducir riesgos logísticos para los productores. Las acciones sanitarias deberán cumplirse de manera diferida, con aviso previo a la oficina de Senasa más cercana.

Asimismo, se subrayó que las disposiciones estarán vigentes mientras persistan las inclemencias climáticas y se aplicarán bajo estrictas garantías sanitarias a nivel nacional.

Finalmente, el Senasa recordó que sus oficinas en todo el territorio están a disposición de productores y transportistas para evaluar y resolver situaciones excepcionales relacionadas con el movimiento de bovinos, bubalinos y otras especies animales.