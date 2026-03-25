AER INTA San Nicolás: El desafío de manejar limitantes y potencialidades en un suelo «Serie Ramallo»

Durante la exposición Expoagro 2026, la Secretaria de Agricultura Ganadería y Pesca de la Nación en su stand exhibió el trabajo del INTA, con foco en varias economías y cultivos, donde la región agrícola ganadera y frutícola de la zona de San Nicolás, también tuvo su espacio.

Allí, estuvo presente para evacuar consultas y mostrar desde el suelo mismo, el Ing. Agr. Pablo Richmond, desde la AER INTA San Nicolás, quien se encargo mediante una gran calicata, dar a conocer el tipo de suelo de la zona.

Richmond quien tuvo un importante paso de su carrera en el INTA, en la agencia 9 de Julio, recibió a El Regional Digital y destaco las limitantes y potencialidades productivas de la region norte de la provincia de Buenos Aires, a la vera del rio Paraná.

Desde lo tecnico, en el lugar esta bajo la orbita de la Experimental INTA San Pedro, con fuerte foco en lo hortícola y frutas, sin dejar de lado la ganadería, agricultura, arvejas entre otros cultivos.

Richmond explico a El Regional Digital, nos enfocamos primero en mostrar las características del suelo local y a partir de esas características pasamos a abordar temas de manejo en cuántos como son las limitaciones que puede haber y hablamos con los productores de cuestiones de cómo el manejo puede limitar o potenciar las partes beneficiosas de estos suelos que. El agronomo de INTA comparo que en 9 de Julio son suelos francoarenosos apludoles. En cambio, en este caso, el suelo más representativo de los partidos de San Nicolás y Ramayo son argiudoles vérticos, lo que nos está hablando de una textura mucho más arcillosa. Tampoco son los de Pergamino, aclaro.

Durante la recorrida en la calicata de INTA en Expoagro, Pablo Richmond detallo que si miramos acá con detalle estos suelos(ver video), vemos que aún en superficie tienen grietas, lo que nos está hablando de la presencia de arcillas con capacidad de expandirse. Entonces cuando se secan, tenemos grietas y cuando llueve, penetra a través esas gritas de la humedad en el suelo y se borran las gritas por la expansión de las arcillas.

Según el técnico de INTA, no son muy ricos. sobre todo por los años que tienen de agricultura en la zona, donde el balance de fósforo ha sido negativo. Entonces, desde el punto de vista de la fertilidad, como la situación que hay en la mayoría de los suelos del norte de la provincia de Buenos Aires, requerimos fertilizaciones normalmente por la limitación de la presencia de nutrientes, como una de las herramientas para potenciar el suelo.

Tambien hizo referencia sobre la cosecha del agua y la necesidad de tener algunas practicas para ello.