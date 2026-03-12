Adultos Mayores: Desde el Municipio organiza la Copa de Otoño 2026

La dirección de Adultos Mayores, dependiente de la secretaría de Desarrollo Comunitario, en conjunto con la dirección de Deportes de la Municipalidad de Nueve de Julio, anunció la realización de la Copa de Otoño 2026, una propuesta recreativa y deportiva destinada a vecinos y vecinas del distrito mayores de 55 años.

La iniciativa está abierta a la comunidad y permitirá la participación de equipos integrados por hombres, mujeres o conformaciones mixtas, con hasta ocho participantes y un comodín.

El torneo incluirá diferentes disciplinas recreativas tradicionales: Tejo Mixto, Truco, Sapo, Chin-Chon, Taba y Burako, que se disputarán de manera progresiva a lo largo del certamen.

Las actividades se desarrollarán los días viernes desde las 14 horas, comenzando el 10 de abril, en el Playón Municipal, ubicado en la intersección de avenida San Martín y Agustín Álvarez.

Cada equipo sumará puntos a partir de su desempeño en las distintas disciplinas, lo que permitirá establecer la clasificación general del certamen.

El equipo ganador será distinguido con el Trofeo Copa de Otoño, que conservará hasta la siguiente edición del evento.

INSCRIPCIÓN

Las inscripciones se realizan en la oficina de Adultos Mayores, ubicada en Balcarce 735, en el horario de 7 a 13 horas. El plazo para presentar las planillas de inscripción se extenderá hasta el viernes 27 de marzo.