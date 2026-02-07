Acuerdo en el PJ Bonaerense para que Axel Kicillof asuma la presidencia

A horas del cierre de listas, el PJ Bonaerense se encamina al acuerdo. Axel Kicillof presidirá el partido en relevo de Máximo Kirchner, mientras que lo acompañará Verónica Magario como vice. Se trata, en principio, de un “win-win” para el Movimiento Derecho al Futuro que posiciona al Gobernador de cara las presidenciales de 2027.

El kirchnerismo camporista, en tanto, ocupará el primer lugar del Congreso provincial, que hoy detenta el matancero Fernando Espinoza y es clave para el armado de la estrategia electoral, y se repartirá entre sus dirigentes el resto de las sillas clave.

“Era eso o explotaba todo”, confirmó una fuente del MDF ante la consulta de INFOCIELO. Las firmas, sin embargo, no se plasmaron aún. La fecha límite es este 8 de febrero y la fecha del cambio de autoridades el 15 de marzo, en el camino se fueron desatando algunos nudos por demás engorrosos.

La candidatura de Kicillof tomó fuerza a partir del impulso de los intendentes que lo acompañan y del aval del propio Kirchner, que hace una semana dejó trascender que avalaría la postulación. Y le evita al peronismo acercarse al precipicio de una interna en uno de los momentos más delicados de su historia.

Muchos peronistas se miraron durante esta semana en el espejo de la UCR, que a fuerza de internas viene desangrándose desde hace décadas. En la última, el partido centenario terminó judicializando una elección en la que sufragaron menos de 100 mil afiliados y que, para colmo, no resolvió las tensiones entre los distintos espacios.

A la par de la confirmación en la “cúpula”, el PJ Bonaerense dejó exhibir unidad en algunos territorios clave. En Quilmes, Mayra Mendoza anunció el acuerdo a través de las redes sociales. “Trabajando colectivamente, hemos construido una representación de la militancia peronista de Quilmes, asumiendo el deber de seguir militando para abordar desde el partido lo que la historia y el pueblo nos demandan”, lanzó.