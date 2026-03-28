Actividades del Autodromo durante este fin de semana

El Autódromo Ciudad de 9 de Julio será escenario este fin de semana del inicio del campeonato 2026 del Turismo Promocional Centro Oeste Bonaerense, en lo que promete ser una de las temporadas más convocantes y competitivas de los últimos años.

Con fecha programada para los días sábado 28 y domingo 29 de marzo, la categoría dará el puntapié inicial a un nuevo certamen que genera grandes expectativas, tanto por la llegada de nuevos debutantes como por el regreso de pilotos experimentados, conformando un parque que combina cantidad, calidad y un alto nivel competitivo en sus tres divisionales.

Desde la propia categoría anticipan un año “muy atractivo”, donde cada salida a pista ofrecerá un espectáculo asegurado para el público, marcando el inicio de una nueva historia dentro de una de las especialidades más tradicionales de la región.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDAD

La actividad comenzará el sábado con la apertura del autódromo a las 10:00 hs, seguida por el inicio de inscripciones a las 13:30 hs y la venta de cubiertas desde las 11:00 hs. A partir de las 13:45 hs se desarrollarán las pruebas libres cronometradas (no obligatorias), extendiéndose hasta las 17:00 hs. El domingo concentrará la acción principal desde temprano. A las 7:30 hs se habilitarán nuevamente las inscripciones junto con la entrega de sensores, mientras que la verificación técnica comenzará a las 8:00 hs. Desde las 9:15 hs se pondrán en marcha las pruebas libres oficiales para las tres clases.

La jornada continuará con la reunión obligatoria de pilotos a las 10:15 hs y, posteriormente, las tandas de clasificación desde las 10:50 hs, con una única salida a pista por divisional.

A partir de las 12:45 hs se disputarán las series clasificatorias, mientras que las finales se pondrán en marcha desde las 14:30 hs, iniciando con la Clase 3, seguida por la Clase 2 y cerrando la Clase 1, con sus respectivos podios al finalizar cada competencia.

UN ARRANQUE PARA NO PERDERSE

El inicio del campeonato 2026 del Turismo Promocional no solo marcará el regreso de la actividad oficial al trazado nuevejuliense, sino que también se perfila como un evento imperdible para los amantes del automovilismo zonal y para disfrutar en familia. Con un parque renovado, nombres conocidos y nuevas caras, el espectáculo está garantizado en el Autódromo de 9 de Julio, donde comenzará a escribirse un nuevo capítulo de una categoría que sigue creciendo año tras año.