Actividades de NEWCOM para adultos mayores

La dirección de Deportes de la Municipalidad de Nueve de Julio recuerda los días, horarios y sedes en los que se desarrolla el programa de newcom, una disciplina deportiva adaptada que continúa sumando participantes en distintos puntos del distrito.

En la ciudad cabecera, las actividades se llevan adelante en las instalaciones del CEF Nº 101, ubicado en la intersección de Juan B. Justo y La Rioja. Allí se desarrollan entrenamientos los lunes y miércoles a las 14:30 horas, destinados a las categorías más 68 y más 70. En tanto, las prácticas de carácter recreativo se realizan los miércoles de 19 a 21 horas y los viernes de 18 a 20 horas.

EN LAS LOCALIDADES

El programa también se extiende a localidades del partido. En La Niña las actividades se desarrollan los miércoles a las 9 horas en el Club Atlético, mientras que en Dudignac los encuentros tienen lugar los martes y jueves a las 16 horas, también en el Club Social y Deportivo.