Aclaración: Municipalidad de 9 de Julio dio su versión acerca de dejar sin efecto la obra de gas en Escuela Nº 8

Tras conocerse lo expresado en el Boletín Oficial Nº 17 de la Municipalidad de 9 de Julio en su publicación del 3 de febrero, dando a conocer la decisión de dejar sin efecto una obra de gas en Escuela Nº 8 de la ciudad, pero no explicando los motivos de esa decision, y tras la publicación periodística y de la Cooperadora de dicho establecimiento; el municipio salio a aclarar porque se procedio asi.

Ante trascendidos periodísticos en los que se informa sobre una supuesta cancelación en la obra de gas de la Escuela N° 8, la Municipalidad de 9 de Julio aclara que el Decreto mencionado y publicado no implica la suspensión ni la cancelación de la obra, sino que responde a un procedimiento administrativo.

Dicho procedimiento fue necesario debido a modificaciones técnicas detectadas durante el desarrollo del proyecto por la Cooperativa Eléctrica y de Servicios «Mariano Moreno» Ltda., entidad que continuará a cargo de la ejecución de la obra.

Queremos llevar tranquilidad a la comunidad educativa, ya que la realización de la obra de gas en la Escuela N° 8 es una decisión firme del Departamento Ejecutivo, en consonancia con lo solicitado por el Consejo Escolar.