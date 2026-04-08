Acercamiento: Corrientes y Entre Ríos mantendrán encuentro clave por garrapatas

El presidente de la Asociación de Sociedades Rurales de Corrientes, Carlos Roldán, se refirió al nuevo plan sanitario que impulsa el SENASA para el control de la garrapata, destacando avances en su diseño pero también planteando preocupaciones del sector productivo.

“El SENASA está planteando un plan nacional nuevo, aggiornado, en el cual todas las provincias hemos sido consultadas durante estos últimos 18 meses, donde hemos tenido posibilidad de plantear cambios y se han producido los cambios”, señaló.

Corrientes será considerada zona de control

Roldán explicó que el nuevo esquema redefine el estatus sanitario de la provincia:

“Nuestra provincia se va a tomar como zona sucia en su totalidad, vamos a trabajar tal cual, donde tenemos muchas libertades, con algunas obligaciones también”.

En ese marco, uno de los puntos debatidos fue la implementación de test de resistencia:

“En un primer momento nos pedían que hagamos los test de resistencia en todos los campos, prácticamente obligatorio, pero planteamos que hoy SENASA todavía no tiene los laboratorios habilitados ni criterios unificados”.

Finalmente, se avanzó hacia un esquema opcional:

“Hoy es optativo para el productor que quiere un arma más para poder pelearle a este parásito”.

Corrientes y Entre Ríos

El dirigente también se refirió a la situación que se da con la provincia de Entre Ríos, que mantendrá un esquema sanitario distinto:

“Ellos van a tener una zona norte de erradicación y otra que la van a seguir manejando como limpia”.

Esta situación impacta directamente en el negocio ganadero correntino:

“Corrientes es un exportador de terneros y Entre Ríos es una zona de paso clave para llegar a Buenos Aires, La Pampa, Santa Fe y Córdoba, donde no puede pasar la hacienda con garrapata”.

Reclamo por garantías y derecho a defensa

Roldán planteó además la necesidad de mayor previsibilidad en los controles sanitarios:

“Necesitamos encontrar un mecanismo donde el productor correntino, al que se le devuelve una tropa por parásito, se quede tranquilo que la devolución funcionó como corresponde”.

Y cuestionó la falta de instancias de revisión:

“Si uno ve los juicios en el país, hasta los asesinatos tienen posibilidad de apelar. Lo único que no tiene apelación hoy es la garrapata”.

Por último, aclaró el enfoque del reclamo:

“Nosotros no discutimos las tropas que vuelven bien devueltas, sino que el productor tenga garantías y posibilidad de defensa”.

Valor agro