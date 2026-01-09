Accidente fatal en ruta nacional 7

En la madrugada de este viernes 9 se registró un accidente fatal en el kilómetro 194 de la ruta 7 en el distrito de Chacabuco. Se trató de un choque frontal entre un camión Mercedes Benz sin acoplado y una camioneta tipo utilitario marca Citroën Berlingo. Lamentablemente el conductor de este último vehículo perdió la vida en el lugar del hecho. Se trata de Pablo Miguel Bogado de 47 años, oriundo de Isidro Casanova.

El camión Mercedes era conducido por Cristian Pérez Romelli quien afortunadamente solo sufrió heridas leves, así lo informó el medio Chacabuco en Red.

Según versiones que circulaban en la zona, el utilitario habría invadido el carril contrario lo que hizo que lamentablemente se produjera la violenta colisión.

Personal de todos los servicios trabajaron en el lugar, la ruta permaneció cortada.