Accidente entre una formación ferroviaria y un automóvil

Este sábado 7 de febrero por la noche se produjo un siniestro vial entre una formación ferroviaria y un automóvil camino a Nieva, en la bajada del autódromo hacia la Ruta 5, jurisdicción de Azul.

El hecho ocurrió alrededor de las 22 hs, según se pudo constatar tras un llamado al 911 que alertó sobre la colisión. Al llegar al lugar, personal policial confirmó que una formación ferroviaria de la empresa FerroSur, procedente de Olavarría, había impactado con un Ford Ka.

En el vehículo viajaba un adulto acompañado por dos menores de edad. Por razones de resguardo, no se difunden identidades.

Se solicitó la presencia de una ambulancia de manera preventiva, aunque afortunadamente, no se registraron lesiones de gravedad ni heridas que pusieran en riesgo la vida de los ocupantes.

Intervino personal policial y se iniciaron las actuaciones correspondientes bajo la carátula de lesiones culposas.