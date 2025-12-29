Accidente en ruta nacional 205 deja la intriga y la búsqueda de uno de los ocupantes del vehículo siniestrado
Un vehículo que circulaba en sentido Roque Pérez–Lobos impactó contra la defensa de la Ruta Nacional 205, a la altura del Puente Las Garzas. El incidente ocurrió a las 2:25 de la madrugada de este domingo 28.
Según la denuncia y el testimonio de testigos, en el auto viajaban cuatro hombres.
Sin embargo, cuando arribaron los servicios de emergencia solo encontraron a tres de ellos. Ninguno de los ocupantes presentes pudo aportar datos sobre la persona faltante: no conocían su nombre ni pudieron brindar una descripción física. Ante esta situación, se desplegó un rastrillaje en la zona.
Dotaciones de Bomberos recorrieron varios kilómetros de la traza sin resultados. De acuerdo con las primeras versiones, el hombre ausente sería oriundo de Lobos y no se descarta que haya abordado otro vehículo para regresar a la ciudad antes de la llegada de los equipos de emergencia.
Fuente: Lobos Noticias
