Accidente en ruta nacional 205 deja la intriga y la búsqueda de uno de los ocupantes del vehículo siniestrado

Un vehículo que circulaba en sentido Roque Pérez–Lobos impactó contra la defensa de la Ruta Nacional 205, a la altura del Puente Las Garzas. El incidente ocurrió a las 2:25 de la madrugada de este domingo 28.

Según la denuncia y el testimonio de testigos, en el auto viajaban cuatro hombres.

Sin embargo, cuando arribaron los servicios de emergencia solo encontraron a tres de ellos. Ninguno de los ocupantes presentes pudo aportar datos sobre la persona faltante: no conocían su nombre ni pudieron brindar una descripción física. Ante esta situación, se desplegó un rastrillaje en la zona.