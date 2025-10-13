Acceso a El Provincial: Un accidente vial dejo como saldo el fallecimiento de una mujer

Conformo informo Policía Comunal de 9 de Julio este ultimo domingo 12, siendo las 20 horas aproximadamente y por causas que se tratan de establecer se produjo accidente de tránsito en Acceso El Provincial, entre Camioneta marca Volkswagen modelo Amarok conducida por el ciudadano Carlos Verna, y motocicleta marca Motomel 110 cc conducida por María del Carmen Hofsetz quien fuera trasladada a nosocomio local produciéndose a posteriori su deceso debido a las lesiones sufridas.

Presente en el lugar personal Policial Científica, ambos vehículos fueron secuestrados a fines periciales, interviene la UFi nro. 4 del Dpto. Judicial Mercedes, labrandose una IPP caratulada «Homicidio Culposo».