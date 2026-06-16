16/06/2026   Sociedad

ABSA realizara esta noche un drenaje de cañería programado

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Aguas Bonaerenses informa que a partir de esta medianoche y durante la madrugada del miércoles se realizarán tareas de mantenimiento y optimización sobre la red de agua de Nueve de Julio.

El objetivo es purgar y limpiar los conductos en puntos específicos de la red para lo cual, se realizará la apertura de válvulas en los siguientes puntos:

  • Mendoza entre Avellaneda y Alsina
  • Álvarez esquina San Martin.
  • La Rioja esquina A. Aita.
  • Avellaneda esquina Chacabuco.
  • Santiago del Estero esquina Sarmiento

Las maniobras pueden ocasionar derrame de agua en la vía pública además de baja presión y posible turbiedad.

Por lo tanto, se solicita a las personas usuarias cuidar las reservas domiciliarias de agua y disponer de las mismas sólo para consumo e higiene personal, evitando tareas no esenciales, hasta la normalización.

Deja un comentario