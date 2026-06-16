ABSA realizara esta noche un drenaje de cañería programado

Aguas Bonaerenses informa que a partir de esta medianoche y durante la madrugada del miércoles se realizarán tareas de mantenimiento y optimización sobre la red de agua de Nueve de Julio.

El objetivo es purgar y limpiar los conductos en puntos específicos de la red para lo cual, se realizará la apertura de válvulas en los siguientes puntos:

Mendoza entre Avellaneda y Alsina

Álvarez esquina San Martin.

La Rioja esquina A. Aita.

Avellaneda esquina Chacabuco.

Santiago del Estero esquina Sarmiento

Las maniobras pueden ocasionar derrame de agua en la vía pública además de baja presión y posible turbiedad.

Por lo tanto, se solicita a las personas usuarias cuidar las reservas domiciliarias de agua y disponer de las mismas sólo para consumo e higiene personal, evitando tareas no esenciales, hasta la normalización.