ABSA realizara esta noche un drenaje de cañería programado
Aguas Bonaerenses informa que a partir de esta medianoche y durante la madrugada del miércoles se realizarán tareas de mantenimiento y optimización sobre la red de agua de Nueve de Julio.
El objetivo es purgar y limpiar los conductos en puntos específicos de la red para lo cual, se realizará la apertura de válvulas en los siguientes puntos:
- Mendoza entre Avellaneda y Alsina
- Álvarez esquina San Martin.
- La Rioja esquina A. Aita.
- Avellaneda esquina Chacabuco.
- Santiago del Estero esquina Sarmiento
Las maniobras pueden ocasionar derrame de agua en la vía pública además de baja presión y posible turbiedad.
Por lo tanto, se solicita a las personas usuarias cuidar las reservas domiciliarias de agua y disponer de las mismas sólo para consumo e higiene personal, evitando tareas no esenciales, hasta la normalización.
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