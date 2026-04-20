20/04/2026   Sociedad

ABSA programa drenajes para esta noche en la red de agua de la ciudad de 9 de Julio

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ABSA informa que esta noche se realizarán tareas de mantenimiento y optimización sobre la red de agua de Nueve de Julio.

El objetivo es purgar y limpiar los conductos en puntos específicos de la red. Las tareas están previstas que se inicien a la medianoche y que finalicen a las 06:00 de la mañana. Durante ese lapso, se realizará la apertura de válvulas en los siguientes puntos:

  • Heredia y Sarmiento
  • Santa Fe y San Martín
  • Heredia y San Martín
  • Santiago del Estero y Sarmiento

Durante los trabajos, es probable que se registre baja presión en la red de distribución y que se produzca anegación en la vía pública en los sectores mencionados.

Una vez finalizadas las maniobras, el servicio de agua se normalizará de forma paulatina y en caso de registrar turbiedad, dejar correr el agua hasta tanto recupere su aspecto habitual.

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