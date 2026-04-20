ABSA programa drenajes para esta noche en la red de agua de la ciudad de 9 de Julio
ABSA informa que esta noche se realizarán tareas de mantenimiento y optimización sobre la red de agua de Nueve de Julio.
El objetivo es purgar y limpiar los conductos en puntos específicos de la red. Las tareas están previstas que se inicien a la medianoche y que finalicen a las 06:00 de la mañana. Durante ese lapso, se realizará la apertura de válvulas en los siguientes puntos:
- Heredia y Sarmiento
- Santa Fe y San Martín
- Heredia y San Martín
- Santiago del Estero y Sarmiento
Durante los trabajos, es probable que se registre baja presión en la red de distribución y que se produzca anegación en la vía pública en los sectores mencionados.
Una vez finalizadas las maniobras, el servicio de agua se normalizará de forma paulatina y en caso de registrar turbiedad, dejar correr el agua hasta tanto recupere su aspecto habitual.
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