ABSA programa drenajes para esta noche en la red de agua de la ciudad de 9 de Julio

ABSA informa que esta noche se realizarán tareas de mantenimiento y optimización sobre la red de agua de Nueve de Julio.

El objetivo es purgar y limpiar los conductos en puntos específicos de la red. Las tareas están previstas que se inicien a la medianoche y que finalicen a las 06:00 de la mañana. Durante ese lapso, se realizará la apertura de válvulas en los siguientes puntos:

Heredia y Sarmiento

Santa Fe y San Martín

Heredia y San Martín

Santiago del Estero y Sarmiento

Durante los trabajos, es probable que se registre baja presión en la red de distribución y que se produzca anegación en la vía pública en los sectores mencionados.

Una vez finalizadas las maniobras, el servicio de agua se normalizará de forma paulatina y en caso de registrar turbiedad, dejar correr el agua hasta tanto recupere su aspecto habitual.