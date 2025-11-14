Abrio la inscripción del CUN para el ciclo 2026

Desde el Centro Universitario Nuevejuliense (CUN) se informo que el pasado lunes 10 y hasta el 5 de diciembre esta abierta la inscripción para el ingreso a las dos casas que la entidad estudiantil tiene en la ciudad de La Plata.

Federico Bellini, en dialogo con el programa Suma Play anticipo que para el próximo año hay unas 38 vacantes que podrán ser becados, por lo que hay una muy buena capacidad con lugares disponibles.

Bellini comento que las dos casas que administra el CUN son dos residencias propias que están ubicadas en la ciudad de La Plata, ambas en Barrio Norte, dentro del casco céntrico de la ciudad, una está ubicada en la calle 37 entre 6 y 7, que es la sede social, y la otra residencia, que es la residencia de calle 10, está ubicada en calle 10 entre 33 y 34.

En otro orden informo que que los estudiantes están pagando un costo de cuota social de 36 mil pesos, que probablemente sea ese el importe con el que termine el año, y pagan además de eso un anexo que se llama impuestos, que bueno, es la carga de todo lo impositivo y el consumo de servicios, que se suma en total y se divide entre la cantidad de chicos que son en la casa, que tiene un valor similar a lo que pagan de cuota, alrededor de 70, 80 mil pesos por mes. Ellos viven y tienen todos los servicios, desde internet, bus, gas, agua, servicios de ambulancias, que es pago y no es como en la ciudad de Nuevo de Julio, que se paga por medio de otro servicio. En la ciudad de La Plata se paga aparte, entonces también está incluido para que ellos tengan cobertura médica, todo lo necesario para que puedan vivir tranquilos y que la familia esté tranquila también desde Nuevo de Julio, puntualizo.

En cuanto a las inscripciones, las mismas se pueden hacer en sede de la Universidad Popular de calle Robbio 323, donde funciona la Dirección de Educación, donde podrán solicitar la planilla para acceder a la Beca del CUN. Una vez que completan esa planilla, tienen que adjuntar además un certificado de inscripción a la carrera universitaria o terciaria que van a hacer en la ciudad de La Plata, Berizo o Ensenada, la mayor parte de los inscritos son futuros estudiantes de la UNLP. Además de eso, tienen que acreditar que estén terminando el secundario, ya sea por medio del certificado analítico o título en trámite, o haber terminado la secundaria ya, y un certificado médico que lo pueden hacer con su médico de cabecera, o en cualquiera de los CAPS o en el Hospital.

Una vez que tengan esa documentación, acercan todo al mismo lugar donde retiran, donde van a coordinar una entrevista desde la Secretaria de Desarrollo de la municipalidad y de la Suc Secretaría de Cultura, Educación y Deportes, que nos dan una mano con esto, y a quienes agradecemos ese compromiso para con el CUN, dijo.