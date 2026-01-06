Abopa expresa su preocupación por una demanda judicial contra un periodista

La Asociación Bonaerense de Periodistas Agropecuarios (Abopa) manifiesta su preocupación por la demanda judicial iniciada contra el periodista José María González, socio de esta entidad y responsable del medio digital Realicó Noticias, en relación con publicaciones vinculadas a hechos de interés público.

Desde Abopa consideramos que el ejercicio del periodismo incluye la difusión de información basada en denuncias presentadas ante organismos oficiales, así como la realización de chequeos y consultas a las partes involucradas con derecho a réplica, prácticas habituales y necesarias para garantizar el derecho de la sociedad a estar informada.

Asimismo, Abopa adhiere a lo expresado por el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) respecto de la importancia de resguardar la libertad de expresión y de prensa, y de evitar que el recurso a acciones judiciales genere un efecto inhibitorio sobre el trabajo periodístico, especialmente cuando se trata de asuntos vinculados a la gestión pública.

La Asociación reafirma su compromiso con la defensa del periodismo profesional, el acceso a la información y el respeto por los mecanismos democráticos, en el entendimiento de que el derecho a réplica constituye una herramienta adecuada para canalizar discrepancias frente a publicaciones periodísticas.