Abierto de Dolores: El tenista Valentino Rossi, logro su primer torneo del año 2026

El tenista nuevejuliense Valentino Rossi inicio el año 2026 con creces el trabajo realizado durante los últimos meses de preparación en la Academia Ichkov, ya que en su primer torneo del año, el Abierto de Dolores, se consagro campeón, al vencer en la final a Alejo Lonne, de San Bernardo por 6/2,6/2, en un torneo perteneciente a la Federación de la Cuenca del Salado

Roosi con tan solo 16 años compitió en la Categoria Sub 18, y se mostro contundente durante todo el torneo, ya que para llegar a la final, antes había vencido en el primer partido a Rofolfo Sciacalepore de Almirante Brown por 6/1 y 6/0, luego al local, Juan Esteban Merino por 6 /0 y 6 /1.

Cabe destacar que Valentino reside desde hace 9 meses en Canning, Ezeiza, entrena en la Academia Ichkov que funciona en el Country La Prvidencia, donde se encuentra la sede y a su vez tiene la sub sede en Vicente Lopez, en el Centro Asturiano.

Desde la misma academia en sus redes sociales, celebraron la victoria del juvenil tenista, señalando «Estamos muy felices y orgullosos de vos: de tu trabajo, de tu enfoque y de tener los objetivos tan claros.

Este es solo el comienzo… vamos a seguir dejando todo, con hambre de más».