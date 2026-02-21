A pesar de eventos climáticos que afectaron varias hectareas, las lluvias en el centro y norte del área agrícola mejoraron las condiciones de cultivos

La cosecha de girasol entra en pausa a la espera de que los lotes tardíos de la zona primicia alcancen la humedad de cosecha. Las labores ya cubren el 30,1 % del área apta, reflejando un adelanto respecto y el rendimiento promedio nacional se mantiene en 22,8 qq/Ha, permitiendo sostener la proyección de 6,2 MTn., informo la Bolsa de Cereales de Buenos Aries, en su Panorama Agricola Semanal.

De acuerdo al informe, la heterogeneidad de escenarios sobre el centro y sur del área agrícola, producto de la errática distribución de las lluvias sumada a la amplitud de la ventana de siembra de la oleaginosa, refleja gran variabilidad en la condición de cultivo y por ende en las expectativas relacionadas con la productividad. En estos sectores, el 45,5 % de la superficie se encuentra en madurez, y esperan iniciar la cosecha a partir de la semana próxima, adelantaron.

Soja

En cuanto al cultivo de soja, tras el último relevamiento, se han registrado precipitaciones en el centro y norte del área agrícola, con marcada heterogeneidad espacial y eventos de variada intensidad. En consecuencia, la condición hídrica Óptima/Adecuada de la soja a nivel nacional experimentó un incremento intersemanal. En este contexto, el 72 % de la soja de primera transita el período de definición de rendimiento, lo que permite sostener los rindes potenciales en algunos casos y evitar nuevas pérdidas en otros.

En cuanto a la soja de segunda, el 12 % del área implantada ya inició el período crítico y requiere la continuidad de las precipitaciones, dado que gran parte del ciclo ha transcurrido bajo condiciones de estrés termo-hídrico. Bajo este escenario, sostenemos nuestra proyección de producción en 48,5 MTn.

Maiz

En lo que respecta a maíz, continúa la recolección de lotes de maíz temprano, con tareas concentradas en el Centro-Norte de Santa Fe y el Núcleo Norte, donde se registran rendimientos promedio de 87 y 70 qq/Ha, respectivamente, mientras que en sectores de Entre Ríos los avances son incipientes, con valores que rondan los 60 qq/Ha.

Las precipitaciones registradas en los últimos días comienzan a mostrar un impacto positivo en los planteos tardíos, de los cuales el 82,8 % se encuentra desde panojamiento en adelante, con una condición de cultivo entre Normal y Excelente en el 86,6 % de los casos.

Por su parte, en el centro y sudeste de Buenos Aires no se han registrado lluvias de volumen considerable, por lo que la evolución del cultivo en estas regiones dependerá críticamente de los pronósticos climáticos a corto plazo, dado que la disponibilidad de agua será determinante para un adecuado cuaje de los granos.