A partir de marzo, las patentes comenzarán a pagarse todos los meses

La liquidación del Impuesto a los Automotores comenzará a realizarse todos los meses y no en forma bimestral como era hasta ahora, según confirmó la Agencia de Recaudación de Buenos Aires.

A raíz del cambio del modo de facturación, que no cambia el monto total de lo que se paga por este impuesto, desde marzo los contribuyentes recibirán 10 facturas de Patentes hasta diciembre, que así se liquidará en 10 cuotas.

Cristian Girard, el director ejecutivo de ARBA, explicó que el objetivo de la medida es ayudar a que las familias “puedan planificarse mejor financieramente” porque “alivia el problema” de cuando llega una factura con la liquidación de dos meses.

El funcionario precisó que hacía tiempo buscaban avanzar con esa medida pero que recién pudieron avanzar luego de modernizar el sistema tecnológico de ARBA, que hasta ahora no lo permitía. Y adelantó que el plan es hacer lo mismo con los inmobiliarios.