9no. Aniversario: destacan la puesta en escena de la obra «Sinfonia de Alondra»

La Municipalidad de Nueve de Julio, a través de la dirección de Cultura, celebró el pasado sábado el 9no. aniversario de la orquesta “9 de Julio”, con el espectáculo “Sinfonía de Alondra”, bajo la dirección de Cristian Luzza.

La velada enmarcó un homenaje a la artista plástica local Graciela Gómez Sala (“Alondra”), ofreciendo una experiencia que rompió con el formato convencional de concierto: el público realizó un recorrido por

la vida de la artista mientras la orquesta interpretó un repertorio especialmente preparado para la ocasión.

Al ingresar, los asistentes encontraron a la Alondra pequeña pintando, a la orquesta en acción, las obras de la artista y, al final del recorrido, a la Alondra en tiempo presente, desplegando su creatividad; en una propuesta sensorial muy original y acompañada por una excelente concurrencia.