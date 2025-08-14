96º Expo Rural Bolivar: Se viene una nueva edición del Concurso de Asado

En el marco de la 96ª Exposición Rural de Bolívar, la Sociedad Rural anunció una nueva edición de su tradicional Concurso de Asado, una competencia que cada año despierta el entusiasmo de los amantes de la parrilla y el público en general.

El certamen se realizará el 14 de septiembre desde las 7:00 de la mañana en el predio de la entidad, y convocará a parrilleros de toda la región para demostrar su talento frente al fuego.

Como es costumbre, habrá importantes premios en juego: $500.000 para el primer lugar y $300.000 para el segundo, reconociendo la habilidad y dedicación de quienes se animen a participar.

Las inscripciones ya están abiertas y pueden realizarse llamando al 2314-498549. Los cupos son limitados, por lo que desde la organización recomiendan anotarse con anticipación.

