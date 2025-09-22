96° Expo Bolívar: Fuerte reclamo de Erreca por los caminos rurales

En la jornada inaugural de la 96ª Exposición Ganadera de la Sociedad Rural de Bolívar, José Gabriel Erreca encabezó con su discurso el acto oficial ante la presencia de la intendente en ejercicio, Laura Rodríguez, representantes de sociedades rurales de la región y productores locales.

Tras destacar el esfuerzo de la institución para sostener la muestra en un contexto económico complejo, Erreca dedicó parte de su discurso a plantear una problemática que los productores arrastran desde hace años: el mal estado de los caminos rurales.

«Dicen que cuando uno invita gente a su casa es para pasar un buen rato. Esa es la idea, esa es la intención. Pero también es nuestra obligación marcar algunas cosas, al menos poner certezas en el futuro», deslizó a modo de introducción para después completar: «Gracias Laura, por estar. Es bueno que transmitas a los responsables políticos de esta gestión que hoy no nos han acompañado por licencia o quien sabe por qué cosa, que hay varias cosas que estamos cansados de repetir. Realmente desgasta plantear siempre la misma problemática de hace muchos años. Porque no se piden caminos para venir a una fiesta. Se piden caminos para trabajar y para ir a la escuela».

El dirigente cuestionó que, pese a que los productores pagan la tasa vial, no se vea reflejada en mejoras concretas y pidió acordar un plan mínimo de obras para los próximos dos años. También advirtió que «hoy los productores son los que están arreglando los caminos» y remarcó que la educación rural se ve directamente afectada cuando no hay accesos transitables.

El reclamo fue escuchado por los presentes, entre ellos Ignacio Kovarsky, presidente de CARBAP, quien más tarde, en su discurso, se comprometió a acompañar las demandas de Bolívar en materia de infraestructura vial.

Por último, Kovarsky dio por inaugurada la Expo y comenzaron los distintos espectáculos programados en la pista central. Desfilaron los animales premiados, y se presentó la Escuadra de Arte Ecuestre «Pampa mía». Seguía el desfile de carruajes antiguos.

Fuente: LA Mañana de Bolivar