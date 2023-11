9 de Julio una ciudad con suerte: Un grupo de pescadores nos cuenta su experiencia de pescar en Parque Gral. San Martín

El pasado lunes 20 de noviembre feriado nacional decidimos (dado a la suspensión de nuestra nota en Uruguay por inundación) visitar a nuestro amigo el guía Patricio Rodríguez en su ciudad natal: Nueve de Julio, nos dio el point de encuentro por google maps, y para nuestra sorpresa (aunque nos había adelantado que era muy cerca) el encuentro fue en el Parque San Martin, enclavado en el corazón de la ciudad, donde hay una laguna que se alimenta del agua de lluvia de los desagües pluviales de la misma.

Como el titulo dice, 9 de julio es una ciudad con suerte, tener ese espectacular espejo de agua, con variedades como: la carpa, la tarucha, el bagre, viejas de agua y palometas a 5 minutos del centro es algo impagable, el paraíso de todo pescador, una escuela para enseñar a hijos y nietos el deporte que tanto nos apasiona y amamos, además de poder practicar otros como ciclismo y running.

En este viaje estuve acompañado por Raul Barera, Carlitos Crisci, mi hijo Enzo y mi nieto Vicente Toledo de 7 añitos.

Ni bien llegamos armamos equipos en distintas modalidades, Raul y Patricio armaron cañas de fly y con moscas adecuadas decidieron buscar las carpas, Enzo, Carlitos y yo con líneas de fondo armadas para carpa, algunas encarnadas con mora (esta minado de estos árboles y su fruta cae en estos momentos a la laguna y las carpas salen a superficie a comerlas) y otras con harinados by Luiggi(una masa preparada por quien les escribe).

También habíamos encarnado alguna plop con filet de dentudo para tentar a las tarus.

Fue un día mágico, a lo cual no le falto nada, la alegría de pescar en familia y con amigos en un lugar casi mágico, rodeado de sombras y piques de todo tipo. El primero en tener una respuesta fue Patricio (como casi siempre los locales marcan la diferencia muy rápidamente) logro una hermosa carpa en fly la cual presento una batalla importante y luego de fotos de rigor fue devuelta a su hábitat como todas las piezas logradas el día de hoy.

Casi al instante un pique en la caña del pequeño Vicente, que luego de una larga lucha logro la primera carpa de su vida, unas fotos y la alegría en su cara al devolver la misma, vamos por el buen camino los chicos aprenden las cosas lindas de este deporte.

Luego mi caña pico abruptamente y clave una carpa con el harinado de mi invención, y luego de devolver la misma otro pique en la plop y la primer tarucha del día, hermosa, de 700 grs pero peleadora, foto y otra devolución.

Luego Vicente logro otra tarucha de fondo con filet, Carlitos una hermosa carpa con mora (la más grande de la jornada de unos 2 kgrs.)

Y así Patricio, Enzo, Raul, Vicente, Carlitos y yo seguimos sacando redondeando una media jornada casi perfecta de pesca en diferentes disciplinas.

Un lugar hermoso para visitar, para llevar a la familia y enseñar a pescar a los más chiquitos, un lugar que toda ciudad vecina seguramente envidiara sanamente, a quienes no la conocen les recomendamos visitarlo, eso si la pesca en ese lago es con devolución obligatoria así que no vayan con idea de matar peces porque está prohibido.

En esta ocasión estrenamos equipos para la filmación que seguramente darán un salto de calidad a nuestro canal de you tube.

Luego de una picada de embutidos y una amena charla entre amigos y pasadas las 14 30 hs hicimos el video de finalización del programa (el cual podrá verse el viernes en nuestro canal de You tuve) nos despedimos de Patricio y cargamos todo nuestro equipo para poder regresar a nuestra ciudad.

Gracias por leernos, consultarnos y por seguirnos en nuestras redes: Instagram, Facebook y nuestro canal de YouTube como: cocodrilo fishing team.

Por supuesto a Grilon por proveernos de un multifilamento que no tiene igual y a señuelos rubi y a Cauque por proveernos todo para que nuestros relevamientos tengan efectividad.

También, como en cada nota queremos aconsejarles que cuiden cantidad, medidas y vedas de las especies que vayan a pescar, y además que cuidemos entre todos de dejar limpios y no contaminar los lugares que visitamos, para de esta manera asegurar que nuestros hijos y nietos en un futuro puedan disfrutar de esta pasión tal como lo hacemos hoy nosotros.

Hasta dentro de 10 dias con otro relevamiento, abrazo pescador.



Luis o. Ventimiglia

Cocodrilo fishing team

Pescador apasionado.