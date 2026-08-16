9 de Julio: Preocupante hecho de inseguridad rural en un campo sobre ruta nacional 5

Los hechos de inseguridad en el medio rural no paran de darse, mucho mas en días donde esta prohibida la casa furtiva en el territorio bonaerense, los efectivos del Comando de Policía Rural no cesan con la vigilancia, la prevención y desalentar dicha cacería, donde en la mayoría de los casos se da en horas nocturnas.

Si embargo mientras esto se da y el trabajo del CPR se ocupa en ello, otros delincuentes aprovechan la limitación de patrulleros en los CPR, como sucedió este fin de semana en un establecimiento rural ubicado en el km 256,5 de la ruta nacional 5, donde aprovechando la oscuridad, cortaron hilos de alambre en dicho campo y lo paradójico de esto, es que el o los delincuentes solo se llevaron 14 torniquetas, según denuncio y conto a El Regional Digital, Emilce, propietaria del lugar.

En la mañana de este domingo fue informada por productores amigos que pasaron frente a su campo y era notable que se habían cortado los alambres, un vecino del lugar constato que se habían llevado las torniquetas.

Emilce detallo a El Regional Digital, que dentro de su campo, un lote lindante tiene animales, y que de no ser que la tranquera de ese cuadro estaba cerrado, podría haber sido muy preocupante lo que hubiese sucedido, analizo al tiempo que dijo que va a realizar la correspondiente denuncia.

La productora, dijo que eso se va a reparar, pero «me deja cierta preocupación, porque pueden venir nuevamente y volver a hacerlo», manifestó.