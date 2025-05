9 de Julio: Cosechar soja y maíz lidiando con la humedad del lote, del grano y de caminos rurales

Contratistas de cosecha tuvieron dos intensas semanas en la trilla de cultivos de maíz y soja, y que fueron demorados en el avance a partir de este domingo 4 cuando en horas de la tarde la lluvia de unos 20 mms que se registro los hizo parar y deberán ahora esperar en que el clima sea benévolo para volver a la las labores de cosecha.

La ventana de buen clima con días bien soleados fue permitiendo el secado y tanto productores como agrónomos se focalizaron en levantar la oleaginosa de los lotes de primera y relegar la trilla del maíz.

En ese marco los contratistas no la están llevando nada fácil, el grueso de los lotes esta con mucha humedad en el piso y eso hace que varios sufran encajaduras de cosechadoras o tractores. Tambien perdidas de tiempo ya que los camiones no se les hace nada facil llegar al campo, por la problemática de caminos rurales, y por si eso fuera poco, varios lotes se los termina cosechando con la humedad del grano no deseada y hasta plantas que llegaron a su secado y por ende aparece grano verde.

Desde El Regional Digital nos acercamos a un lote en cercanías de Carlos María Naon a metros del canal Mercante, allí el contratista Marcelo Alonso, conto a este Portal las peripecias que están enfrentando, y como si fuera poco, Alonso se encajo con su Don Roque. La labor de sacar la maquina llevo un hora aproximadamente, eso significa una hora de no haber podido trillar. En contra partida, los rindes son aceptables.

Mira la Video Nota con Marcelo Alonso donde también te mostramos como sacaron la maquina encajada