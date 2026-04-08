9 de Julio: Ahora el tramite Bien de Familia se lo podrá hacer de manera digital

El pasado martes, la Intendente Municipal de Nueve de Julio, María José Gentile; encabezó la firma de un convenio marco junto al director del Registro de la Propiedad de la Provincia de Buenos Aires, Ariel Rondan Piacenti, que permitirá avanzar en la implementación digital del sistema de protección gratuita de Bien de Familia en el distrito.

Este acuerdo posibilitará simplificar el trámite y brindar mayor celeridad en la gestión, permitiendo la afectación en plazos más breves.



A partir de esta herramienta, cada documento digitalizado será incorporado a un sistema de gestión documental que facilitará su procesamiento y consulta de manera electrónica.

De esta manera, el municipio continúa fortaleciendo el proceso de modernización del Estado, incorporando soluciones digitales que optimizan los servicios y reducen el uso de papel en la administración pública.

Esta iniciativa tiene como objetivo mejorar la calidad de los servicios y facilitar el acceso de los vecinos a trámites esenciales, promoviendo una gestión más ágil, eficiente y cercana.