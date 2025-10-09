8 y 9 de noviembre: Alumnos de la Técnica 2 se preparan para el Desafío Eco 2025

El marco de la 128º Expo Rural de 9 de Julio, fue propicio para que la comunidad educativa de Escuela Técnica Nº 2 «Mercedes V. de Labbe», presente su proyecto de trabajo Desafío Eco 2025, y que habrá de competirán los próximos días 8 y 9 de noviembre en Concepción del Uruguay, Entre Ríos.

Se trata de un programa de estudio, investigación y de trabajo en equipo poniendo a prueba toda la destreza de los alumnos y que es impulsado por la Fundación YPF de Argentina, denominado Desafío ECO 2025.

En la exposición rural de 9 de Julio, desde El Regional Digital dialogamos con Lourdes e Ignacio, parte del equipo de Desafío ECO 9 de julio, y nos cuentan sobre el trabajo local, los objetivos y entre ello generar el apoyo económico por parte de empresas locales.