8 de Julio: Sunset Ganadero llega a la ciudad de Pergamino

Los Sunsets Ganaderos son eventos desarrollados por el IPCVA para jóvenes que tienen como objetivo difundir las propiedades de la carne vacuna argentina (nutrición, salud, deporte, gastronomía, nuevos cortes, etc.) y el trabajo de la cadena de ganados y carnes (producción, industria, sustentabilidad, valor agregado, empleo, generación de divisas, etc.). Además, están pensados para generar pertenencia y comunidad entre jóvenes que forman parte en forma directa o indirecta de la cadena productiva y para fomentar empatía con aquellos que no tienen ninguna relación con la producción de carne.

Se realizan a pedido de los jóvenes de las distintas entidades y su carácter local muestra el gran arraigo que genera la ganadería en todo el país. Los Sunsets convocan a profesionales de distintas áreas, productores y referentes regionales para que compartan sus experiencias en relación a la actividad ganadera, a modo de inspirar a las generaciones que vienen.

El próximo evento, con entrada libre y gratuita pero cupos limitados se realizará en la Sociedad Rural de Pergamino, el 8 de julio a las 16 horas. Habrá cocina en vivo con los CUKit, se hablará de salud y nutrición, de tecnología aplicada a la ganadería, de sustentabilidad en la industria a cargo de ArreBeef, y se conocerán historias de vida, como la de Lucas Magnano, Presidente de CONINAGRO. El influencer pergaminense Bryan Petaccio contará cómo llegó del campo a las redes, y luego al streaming. Al cierre, habrá música y show de fuegos con asado para compartir.

Link de inscripción en https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe8JEw3IUmurftw3GguJ4GaWy2D6tgmXikgBNSiGWJhcGA2gw/viewform

Mirá el programa completo de la jornada: https://api.carneargentina.org.ar/web/uploads/globals/1/Programa%20Pergamino%20copia.pdf