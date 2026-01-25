7ma edición: Se abrió la inscripción para la 21K de 9 de Julio

La organización de la Maratón 21K y 7K de la ciudad de 9 de Julio informo que abrió la inscripción de la 7ma. edición que se desarrollara el próximo domingo 26 de abril.

En el inicio la inscripción, del 24 al 31 de enero se puede realizar de manera presencial en Athlon, en Cavallari y Robbio, con un máximo de dos cupos por persona a precio promocional. Para los 7k la inscripción anticipada, el costo será de 25.000 y para los 21 k de 35.000, con medio de pago sólo en efectivo.

Esta modalidad está pensada desde la organización para que la gente de 9 de Julio pueda aprovechar, o alguien que se pueda acercar para abonar el valor tomado en esta primera etapa de la inscripción, al mismo valor que la misma edición de 2025, explicaron, y agregaron que a partir del mes de febrero se abre la inscripción on line.

Cabe destacar que la entidad organizadora destina parte de lo recaudado a la Asociación «Nacimos para Ti», e informaron que a medida que transcurran los días se darán a conocer novedades, como charlas y otros aspectos relacionados con la programación de la carrera, cuando faltan poco menos de cuatro meses del evento deportivo que, en la ultima edicion llego casi a los mil corredores de toda la provincia, CABA y otras provincias.