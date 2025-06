75º Aniversario: Semblanza de más de 40 años dentro de la Escuela Técnica Nº 2 “Mercedes V. de Labbe”

Hoy sábado 28 de junio, habrá de llevarse adelante el promocionado Almuerzo por los 75º aniversario de la Escuela Técnica Secundaria Nº 2 “Mercedes V. de Labbe”, del que participan ex alumnos de distintas promociones, quienes fueron docentes, colaboradores y directivos, donde se prevé una gran fiesta de reencuentro.

El almuerzo es parte de las actividades que a lo largo de este año se han desarrollado enmarcado en este especial aniversario de la Técnica, como lo fue el pasado miércoles 25 de junio, el acto central en la Escuela.

En ese marco, desde El Regional Digital, quisimos tener una semblanza de alguien como tantos otros han pasado gran parte de su vida dentro de la Escuela Técnica Secundaria Nº 2, es el caso de Silvio Balbo, quien además de alumno, fue docente, vice directo y Director del establecimiento de calle Cosentino y Tucuman.

Y su historia dentro de la Escuela técnica la cuenta así:

“Mi historia personal, tiene mucho que ver con la historia de muchísimos de quienes hoy formamos parte o formamos en su momento de la Comunidad Educativa Técnica 2. Yo llegué en el año 1978 a la Escuela Técnica, justo con Argentina Campeón ese año, con los festejos, me acuerdo siempre de los triunfos de Yoyo (Maldonado), fue una secundaria hermosa, ahí en el viejo edificio de Rioja y Santa Fe.

Ahí me formé como alumno, tempranamente hice todo lo que son las prácticas en la fábrica de Sery, en ese momento la formación técnica tenía una particularidad, era muy importante en esa formación que fuéramos a ocupar puestos de trabajo en las industrias locales, así que era medio como la esencia de la formación técnica de su momento, así estaba pensada.

Con el tiempo todo fue evolucionando y empezamos todos a pensar, quienes íbamos modelando una nueva formación técnica, superada la década del 70, en que los alumnos tenían que seguir sí o sí estudios superiores, más allá de que lo venían haciendo, había que fortalecer mucho eso, que la escuela secundaria debía ser un trampolín para la educación universitaria o terciaria, y así de esa forma, la escuela fue cambiando, ajironándonos con las nuevas tecnologías.

Una década del 90 donde la escuela tuvo un cambio importantísimo en ese sentido, y donde nuestros alumnos empezaron a incursionar toda la onda de automatización, que es lo que se venía en esas épocas, así que recuerdo la década del 90 como un hito importante, donde la escuela se ponía de pie y se resistía con mucha fuerza a la reforma federal de educación en aquel momento, que pretendía borrar a las escuelas técnicas del sistema educativo, en aquel momento con un líder absoluto como fue Vicente Francione, la Educación Técnica de 9 de Julio, y se puso rápidamente de pie, se fortaleció. La Asociación Cooperadora jugó un rol fundamental en aquel momento, comprando muchísimo equipamiento, muchísima tecnología para que con más fuerza aún nos resistiéramos a aquellos cambios, por lo que se fue diluyendo, esa idea de que las escuelas técnicas se debían transformar en escuelas secundarias comunes, y con el tiempo llegó la ley de educación técnico profesional año 2005, que fue la ley 26.058, ahí sí tuvimos una herramienta desde el diseño curricular, que fue trascendental para que la escuela sea lo que fue y lo que lo que está haciendo a partir del 2005.

Mucho fortalecimiento en equipamiento, mucha capacitación docente y por sobre todas las cosas dos banderas que flameaban en ese momento, que era la semilla del emprendedurismo plantada en nuestros alumnos y algo que no era menor, la vinculación educación y trabajo, es decir teníamos que acercarnos de una forma u otra, y esta vez respaldado por el diseño curricular a el sector socio productivo.

En aquel momento el Distrito Industrial de la Maquinaria Agrícola (DIMA) jugó un rol fundamental, nos apoyó muchísimo y facilitó para que lo que estaba escrito, se pudiera hacer realidad y así comenzaron las prácticas profesionalizantes en el año 2013. Después vinieron distintos procesos y programas educativos y proyectos educativos, como fue la semaforización, la señalética, los servicios por cuenta de terceros y aparecieron una variedad de proyectos basados en el aprendizaje basado en proyectos.

Esto ultimo se transformó en un eje central de nuestras áreas de taller básicamente, muy vinculado con la formación general y de esa forma nuestra escuela empezó a cambiar, aparecieron proyectos que lideraron durante muchos años como el desafío ECO, la construcción de máquinas didácticas, apareció tecnología de los alimentos con toda su potencia en los laboratorios, todo empezó a ser más concreto, empezó a proyectarse desde el pizarrón a las mesas de trabajo, a los talleres y eso fue un cambio interesantísimo en nuestra educación.

Este niño de 13 años que un día llegó de la mano de su abuela, esto, porque mamá y papá trabajaban en el campo por lo tanto no me podían traer el primer día de clase, así que mi abuela Enriqueta me trajo a la Escuela Técnica y me dejó en la residencia, ahí viví durante seis años y bueno ese niño llegó a ser docente luego, Vice director de Vicente y finalmente estuve 6 años como Director, que fue uno de los desafíos más grandes que tuve porque me tocó una época de transición donde Vicente nos había dejado un norte bien establecido y había que corregir con algún golpe de timón, algún curso relacionado al nuevo diseño curricular, así que todo fue más sencillo de lo que parecía.

Vicente había dejado una impronta increíble en cada uno de nosotros, en cada uno de los chicos, en cada uno de los alumnos y los ex alumnos que hicieron la tarea fácil porque se volcaron rápidamente a ayudar a nuestra a nuestra escuela y así que el nuevo diseño curricular se hizo bastante sencillo de desarrollar.

Hoy volví (miércoles 25), con esa ansiedad después de estar varios años que no regresaba a mi escuela y lo único que encontré fue lo más importante para mí, la calidad de su gente, la energía, que es algo que un especialista que estudiaba precisamente la vinculación, educación y trabajo, cada vez que venía a nuestra escuela nos decía esa energía tan presente dentro de esta escuela, que rápidamente la volvi a sentir en el día de hoy, y la verdad que me puso muy feliz.

Así que hoy un desfile de fotos de imágenes que reflejan más de 40 años de historia ligado con la escuela; y eso para mí se vio hoy reflejado en mí seguramente a cada minuto porque desde temprano estaba preparadísimo para ir al acto y compartir ese momento con esa gente».