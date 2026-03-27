6ta. Prueba Pastoril del Hereford Bonaerense: dos reproductores machos de Cabaña Aitonak se destacan en la Jura fenotípica

Cabaña Aitonak en el partido de 9 de Julio administrada por la familia Gardien recibió en la ultima semana una muy buena noticia por dos de sus reproductores machos Hereford, que participan de la 6ta. Prueba Pastoril del Hereford de la provincia de Buenos Aires y que es impulsada por el Hereford del sudeste bonaerense.

La prueba es el resultado del convenio de trabajo e investigación, que la Asociación Argentina de Criadores Hereford mantiene con el INTA, y donde en esta oportunidad en el INTA Las Armas se desarrolla esta nueva prueba a campo, en mismas condiciones de desarrollo, y que se esta dando desde el mes de octubre 2025, hasta el mes de agosto, cuando los 20 mejores toros saldrán a la venta en un remate.

Al respecto German Gardien integrante de la Cabaña Aitonak en dialogo con el programa radial Acontecer Rural por FM 102.7, Radio Amanecer de la ciudad de 9 de Julio, sostuvo que ellos como empresa agropecuaria «desde el mismo momento que se comenzaron con estas pruebas pastoriles, siempre nos hemos sumado, ya que buscamos poder medir nuestros animales en las mismas condiciones de otras cabañas, y lo que nos interesa es que es pastoril, su desarrollo, su evolución, como crecen, ganancia diaria, y es allí donde vamos viendo las distintas líneas de sangre y cómo se van comportando nuestros animales que por ahí a veces acá en el campo tienen algún tipo de suplementación en algún momento y en las pruebas pastoriles eso no sucede», explico.

El cabañero de 9 de Julio informo en el dialogo radial, al referirse sobre la prueba pastoril, participan 40 toros y 18 cabañas de la provincia de Buenos Aires, en el caso de Aitonak, dos toros hijos del plantel de la cabaña.

Acerca de la buena noticia en Aitonak, tras realizarse la segunda jura fenotípica en los animales, que consta de cuatro ítems, y que suman puntos, uno es lo reproductivo del animal, el aspecto fenotipico del toro, la ganancia diaria de peso en el animal y lo que aporta la ecografía de carcasa, todo eso suma puntajes en las tres juras, la tercera será en julio, informo.

Son toros con ropa de trabajo

Tras los resultados de la segunda jura, uno de los toros de Aitonak esta en el grupo A, y quedo en el primer lugar, mientras que el segundo animal de la cabaña, esta en el Grupo B, y se ubico en la cuarta posición de los cuarenta que son parte de prueba del Hereford Bonaerense.

Sobre el toro que lidera el Grupo A, informo que nació el 29 de agosto del 2024, con un peso de 36 kilos al nacer, hijo de una vaca de la cabaña, y es un toro que ya de ternero nos gustaba, y se destetó el 13 de marzo ya con 230 kilos bien, hoy esta con 500 kilos.

En Aitonak el equipo de trabajo que asesora en sanidad animal es Veterinaria Fortin Oeste, mientras que en lo agronomico sobre el uso de pasturas y forrajes, Surcos Consultora, informo

Por ultimo agrego que la prueba a ellos como productores les permite tener un parámetro mas económico que lo fenotípico, ya que son muy bien evaluados y preparados, caminan bien, los jurados destacaron las pezuñas, que no es sencillo tener eso, por lo tanto son animales como solemos decir, están con ropa de trabajo y no de marketing.