4to. Congreso Porcino del Atlántico: Sanidad, difusión, mercados y financiación, el compromiso del Estado

El reciente 4to. Congreso Porcino del Atlántico desarrollado en la ciudad de Mar del Plata fue propicio para que toda la cadena debatiera en como transitar la demanda local y mundial de proteina animal.

En ese marco la pregunta tambien estuvo en la participacion del Estado en que esta trabajando, y fue el Director Nacional de Porcinos, dependiente del Ministerio de Economia, Eduardo Terrado, quien respondio a la consulta de la cadena presente en la ciudad balnearia.

Terrado, subrayo que en el Congreso han estado todos los actores y el desafío de la cadena es encontrar equilibrio, esto es, que Argentina tiene 54 mercados abiertos y en los últimos dos años 5 nuevos y la pregunta es hasta donde queremos el desafío de consumo y exportación, ya que hay países cada vez más demandantes y necesitan la producción que nosotros tenemos, por calidad, sanidad e inocuidad, subrayo.

Según el funcionario de la cartera porcina, las inspecciones de los países no han rechazado un frigorífico, si han pedido modificaciones, pero la inocuidad nacional es estándar, aseguro el funcionario nacional en dialogo con El Regional Digital.