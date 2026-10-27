Miércoles 28: Nueva colecta de sangre y registro de médula ósea

El Servicio de Hemoterapia del Hospital Julio de Vedia organiza una nueva colecta externa de sangre este miércoles 28 de octubre, en la Escuela Normal Superior, a través de la Escuela de Educación Secundaria N.º 7.

Lugar: Escuela Normal Superior.

Horario: desde las 7:30.

Ingreso: por Mendoza o Cardenal Pironio.

La jornada contará también con la posibilidad de inscribirse en el Registro de Médula Ósea. Colabora la Peña de Boca.

Reserva de turnos: 02345-656192 (Stella).

Requisitos para donar sangre

Tener entre 16 y 65 años.

Gozar de buen estado de salud.

Pesar más de 50 kilos.

No haberse realizado tatuajes en los últimos 6 meses.

No estar embarazada ni en período de lactancia.

Presentar DNI.

Desayunar antes de concurrir, evitando lácteos y grasas.

Donar sangre es un acto solidario que puede salvar vidas. ¡Sumate!