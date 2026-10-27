27/10/2026   Salud

Miércoles 28: Nueva colecta de sangre y registro de médula ósea

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El Servicio de Hemoterapia del Hospital Julio de Vedia organiza una nueva colecta externa de sangre este miércoles 28 de octubre, en la Escuela Normal Superior, a través de la Escuela de Educación Secundaria N.º 7.

Lugar: Escuela Normal Superior.
Horario: desde las 7:30.
Ingreso: por Mendoza o Cardenal Pironio.

La jornada contará también con la posibilidad de inscribirse en el Registro de Médula Ósea. Colabora la Peña de Boca.

Reserva de turnos: 02345-656192 (Stella).

Requisitos para donar sangre
Tener entre 16 y 65 años.
Gozar de buen estado de salud.
Pesar más de 50 kilos.
No haberse realizado tatuajes en los últimos 6 meses.
No estar embarazada ni en período de lactancia.
Presentar DNI.
Desayunar antes de concurrir, evitando lácteos y grasas.

Donar sangre es un acto solidario que puede salvar vidas. ¡Sumate!

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