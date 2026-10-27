Roban una vivienda en Bragado, la policía le siguió los pasos y los aprehendió en Mar del Plata

El hecho se denunció el día 19 y resultó damnificada la familia Pissinis, domiciliada en San Martín al 1400.

Al llegar los policías constatan veracidad del llamado estableciendo que autores ignorados habían ingresado a la finca tras romper una puerta y sustrajeron dinero, joyas cuchillos y armas de fuego.

Tras lo sucedido personal del Grupo Táctico Operativo de la estación de Policía Comunal Bragado juntamente con SUB DDI Bragado y Seguridad del Municipio, a través del centro de monitoreo, establecen que los autores del hecho se movilizaban en vehículo marca Peugeot 208 color rojo sin patente colocada.

El rodado ingresa y egresa de Bragado por Ruta 46 en dirección a 25 de Mayo, observándose en varias cámaras, hasta llegar al lugar del hecho.

Posteriormente personal policial realiza tareas investigativas en la vecina localidad observando el paso del vehículo que continúa rumbo a Saladillo, por lo que se dirigen hacia esta última localidad estableciendo que continúa hacia Rauch dónde en el Centro de Monitoreo se puede establecer que al vehículo le habían colocado el dominio AA360EZ siendo cargado en dicha localidad por sistema de alerta de las cámaras.

Se verifica así que el vehículo Peugeot 208 estaba radicado en la localidad de Mar del Plata, por lo que los policías continuando el seguimiento del vehículo estableciendo que el mismo luego de Rauch tuvo paso por Ayacucho, Balcarce y por último en la Localidad de Mar del Plata.

El día 23 personal de Estación de Policía Comunal Bragado Juntamente con SUBDDI BRAGADO son alertados por el Monitoreo de la localidad de Rauch que siento las 06.00 aproximadamente, había sonado alerta de paso de vehículo 208 hacía la localidad de Ayacucho, dándole aviso al Comando Patrulla Rural de dicha localidad.

Dichos uniformados momentos después logran interceptar el vehículo en Ruta 29 km 226 circulando a bordo del mismo 4 personas del sexo masculino.

Policías de Bragado se dirigen hacia Ayacucho, donde al llegar se entrevistan con el personal policial del CPR, estableciéndose que tres de los masculinos resultan ser oriundo de la localidad de Mar del Plata y uno con domicilio en Bragado, todos con frondosos antecedentes penales y dos de ellos ya investigados por la policía de Bragado por hechos cometidos con anterioridad.

después y tras requisa del 208 procedieron al secuestro de la ropa utilizada para comerte el hecho investigado: cuellos, capucha, guantes, barreta, escalera telescópica, telefonía celular y la aprehensión de dos de los masculinos por así haberlo dispuesto de Fiscalía Interviniente.

Luego de ello, personal de GTO Estación Policía Comunal Bragado juntamente SUBDDI BRAGADO realizaron dos allanamiento: uno de ellos en la localidad de Coronel Vidal y el otro en la localidad de Mar del Plata (domicilios de los aprehendidos) los cuales arrojan resultado positivo procediendo al secuestro de cuchillos, alhajas , dólares y monedas antiguas siendo algunos de estos elementos recocidos por la víctima como propios y los que le sustrajeron dias atras de su domicilio.

Fuente: Bragado es noticias