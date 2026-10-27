La Liga Nuevejuliense de Tenis cerro el año y ya tiene preparado su Master 2026

La última fecha del calendario 2026 se disputó durante dos fines de semana y reunió a jugadores de distintas categorías, además de contar con un buen marco de público pese a las condiciones climáticas.

El Club San Martín fue sede de la última fecha del año de la Liga Nuevejuliense de Tenis, con competencia en las categorías 2da, 4ta y Damas B.

En la categoría 2da, Sebastián Valese obtuvo la victoria en la final por 6-3 y 6-4 frente a Marcos Echegorria. En 4ta, Nicolás Bossio se quedó con la final tras vencer a Federico Andrada por 6-2 y 6-4, mientras que, en Damas B, Florencia Pastor se impuso ante Gisela Aguirrezabala por 7-5, 3-6 y 10-5 en el supertie-break.

De esta manera, la Liga cerró su calendario anual con una competencia disputada durante dos fines de semana, que volvió a convocar a jugadores, familias y público aficionado al tenis, incluso con las dificultades que presentó el clima.