La Liga Nuevejuliense de Tenis cerro el año y ya tiene preparado su Master 2026
La última fecha del calendario 2026 se disputó durante dos fines de semana y reunió a jugadores de distintas categorías, además de contar con un buen marco de público pese a las condiciones climáticas.
El Club San Martín fue sede de la última fecha del año de la Liga Nuevejuliense de Tenis, con competencia en las categorías 2da, 4ta y Damas B.
En la categoría 2da, Sebastián Valese obtuvo la victoria en la final por 6-3 y 6-4 frente a Marcos Echegorria. En 4ta, Nicolás Bossio se quedó con la final tras vencer a Federico Andrada por 6-2 y 6-4, mientras que, en Damas B, Florencia Pastor se impuso ante Gisela Aguirrezabala por 7-5, 3-6 y 10-5 en el supertie-break.
De esta manera, la Liga cerró su calendario anual con una competencia disputada durante dos fines de semana, que volvió a convocar a jugadores, familias y público aficionado al tenis, incluso con las dificultades que presentó el clima.
LO QUE VIENE
Tras el cierre de la última fecha, la Liga Nuevejuliense de Tenis ya se prepara para el próximo desafío: el Masters por categorías, que reunirá a los ocho mejores jugadores de cada categoría, de acuerdo con el rendimiento acumulado durante la temporada
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