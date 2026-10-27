Tarifa de luz: Bianco defendió la apelación y adelantó un nuevo esquema de actualización

El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, justificó la decisión por la que la administración de Axel Kicillof apeló la medida cautelar que había frenado las últimas actualizaciones de las tarifas eléctricas y defendió el mecanismo utilizado, con críticas a la gestión anterior, de María Eugenia Vidal.

En su habitual conferencia de prensa, Bianco destacó que la intervención de la Fiscalía de Estado respondió a una obligación institucional y sostuvo que la discusión de fondo excede el planteo sobre las audiencias públicas.

Los dichos del funcionario fueron después que la Cámara de Apelación en la Contencioso Administrativo de Mar del Plata suspendiera la cautelar que había suspendido los aumentos de luz que regían desde agosto y ordenaba retrotraer los componentes provinciales de las tarifas al cuadro anterior. Además, fue en parte en respuesta a dirigentes de La Cámpora que cuestionaron la posición del Gobierno bonaerense.

“Esto no se puede decidir si lo hace o no, lo tiene que hacer, porque está siendo litigada la Provincia de Buenos Aires”, aseguró Bianco al referirse a la presentación judicial que permitió suspender los efectos de la cautelar dictada a pedido de la Defensoría del Pueblo. E indicó que la Provincia se limitó a exponer ante la Justicia sus fundamentos técnicos para sostener que no correspondía convocar a nuevas audiencias públicas, dado que ya se habían realizado en el pasado.

En ese sentido, el ministro aclaró que la resolución judicial que dejó sin efecto provisoriamente la cautelar no supone que se haya saldado la discusión sobre el mecanismo de actualización tarifaria. Como informó la semana pasada Agencia DIB, aún no se resolvió la cuestión de fondo, sino que solamente se suspendió la cautelar.

La resolución alcanza a los usuarios abastecidos por las distribuidoras Edelap (La Plata), EDES (sur de la provincia), EDEA (Costa Atlántica), EDEN (norte del territorio) y las más de 200 cooperativas eléctricas del interior.

Luz, críticas a Vidal y nuevo esquema

Más allá de la controversia judicial, Bianco planteó que el debate de fondo pasa por el sistema de actualización de las tarifas eléctricas y su impacto sobre los usuarios. Para respaldar la posición del Gobierno, cuestionó el mecanismo aprobado durante la gestión de María Eugenia Vidal y aseguró que la administración de Kicillof optó por aplicar incrementos más moderados.

“Cuando llegamos había un sistema de redeterminación tarifaria que había sido aprobado por María Eugenia Vidal, que nosotros no lo dejamos de implementar porque consideramos que era excesivo para las tarifas de la gente”, sostuvo. “Lo que estaba previsto por el gobierno de Vidal eran aumentos mucho mayores a los que nosotros fuimos aplicando durante todo este tiempo”, aseguró.

En ese sentido, adelantó que el Gobierno trabaja en un nuevo mecanismo de redeterminación tarifaria, en el marco de la Revisión Tarifaria Integral. La iniciativa busca reemplazar el esquema transitorio vigente por otro procedimiento de actualización. “Nosotros estamos llevando adelante ahora un esquema nuevo de redeterminación tarifaria que va a estar vigente hacia fin del año que viene”, afirmó.