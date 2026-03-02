40 insultos, 12 exageraciones y 6 datos falsos: radiografía del discurso de Milei ante el Congreso

El Presidente Javier Milei abrió las sesiones ordinarias con un mensaje que mezcla anuncios, confrontación directa y afirmaciones que no siempre coinciden con los datos disponibles. Entre insultos, exageraciones y errores factuales, el discurso dejó una foto precisa del estilo político que el Gobierno profundiza.

El análisis completo del texto permite identificar tres planos: la agresividad verbal, la construcción de un diagnóstico económico extremo y una narrativa de épica reformista. El verificador independiente Chequeado revisó buena parte de las afirmaciones y detectó inconsistencias en varias de ellas.

Un discurso cruzado por insultos: más de 40 ataques directos

El repaso línea por línea del mensaje presidencial muestra un patrón inédito para una apertura de sesiones del Congreso de la Nación.

Conteo de agresiones verbales detectadas:

29 insultos explícitos dirigidos a legisladores, el kirchnerismo y empresarios.

dirigidos a legisladores, el kirchnerismo y empresarios. 6 veces utilizó el término “kukas”.

utilizó el término “kukas”. 4 ocasiones en que calificó a sectores opositores como “golpistas”.

en que calificó a sectores opositores como “golpistas”. Más de 10 descalificaciones adicionales (“brutos”, “bestias ignorantes”, “delirantes”, “no saben leer”, entre otras).

Los principales destinatarios fueron el kirchnerismo —incluida una mención directa a Cristina Fernández de Kirchner, a quien llamó “chorra”— y legisladores opositores presentes en el recinto. También hubo ataques a empresarios acusados de “robar” y “extorsionar”.

Exageraciones detectadas: 12 afirmaciones fuera de escala

El monitoreo del discurso permite identificar una serie de datos inflados, comparaciones desmedidas o presentaciones incompletas. Entre las más relevantes:

Inflación “en torno al 30% en 2025”: el año no está cerrado y la tendencia no convalida ese número.

Caída del 65% de homicidios en Rosario: la baja existe, pero no alcanza ese porcentaje.

Argentina “país más cerrado del mundo”: la comparación está fuera de los rankings usuales.

Crecimiento económico acumulado del 10% en 2024–2025: aún no hay datos oficiales que lo respalden.

“Eliminación total” del déficit cuasifiscal: lograda mediante mecanismos extraordinarios, no permanentes.

6 datos falsos según Chequeado

El trabajo de revisión factual detectó afirmaciones directamente incorrectas o no verificables en los términos planteados:

El superávit de Aerolíneas Argentinas por US$100 millones, sin balances publicados que lo respalden.

por US$100 millones, sin balances publicados que lo respalden. Reducciones de algunos indicadores de seguridad que no coinciden con cifras oficiales disponibles.

Atribuciones de responsabilidad a opositores por “ataques coordinados” sin evidencia comprobable.

Comparaciones históricas desmedidas sobre supuestos niveles récord de cierre económico.

Cálculos de impacto macroeconómico del “riesgo cuca” sin metodología sustentada.

Proyecciones sobre exportaciones energéticas y mineras presentadas como certezas.

Fuente: Infocielo